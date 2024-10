Marta Riesco abandona el plató de ‘Ni que fuéramos Shhh’ entre lágrimas tras el brutal ataque de María Patiño

Marta Riesco y María Patiño protagonizaron ayer uno de los enfrentamientos más tensos de la temporada en el plató del programa Ni que fuéramos Shhh. La chispa que encendió la discusión fue un debate sobre el acoso mediático en relación a los audios filtrados de Bárbara Rey y su vinculación con el rey emérito. Sin embargo, lo que comenzó como un intercambio de opiniones sobre los límites de la prensa, rápidamente se convirtió en un enfrentamiento personal entre las colaboradoras.

El detonante fue la postura de Marta Riesco, quien defendió que no se debería seguir señalando a Bárbara Rey con una “diana mediática”, afirmando que nadie merece ser acosado por la prensa. María Patiño, por su parte, no dudó en contraatacar, alegando que los personajes públicos, como Bárbara, “venden su vida” y que el trabajo de los medios es cubrir estos temas. “Si no te gusta cómo funcionan las cosas, deberías largarte del plató”, le dijo María, en uno de los momentos más álgidos de la bronca.

La discusión subió aún más de tono cuando Marta se comparó a sí misma con Bárbara Rey, provocando el enfado de Patiño. “Tú jugaste con tu historia personal y te salpicó”, le recriminó María, recordando el pasado mediático de Marta, especialmente su relación con Antonio David Flores. La tensión se palpaba en el ambiente cuando María Patiño continuó con sus ataques, calificando algunas de las decisiones de Marta como “ridículas” y sugiriendo que estaba siempre “a la defensiva”.

Marta Riesco, visiblemente afectada, intentó defenderse entre lágrimas, confesando que su error fue haberse enamorado de alguien que “no se portó bien” con ella y haberlo hecho público. Sin embargo, los ataques de Patiño no cesaron, y finalmente, Marta abandonó el plató durante una pausa publicitaria, incapaz de seguir soportando la situación. “No puedo seguir aquí mientras se me ataca de esta manera”, declaró antes de salir.

En un intento de calmar los ánimos, Belén Esteban intervino pidiendo tranquilidad, aunque sin demasiado éxito. Fuera del plató, Javier Hoyos y posteriormente Belén trataron de consolar a una Marta visiblemente desolada, mientras que el director del programa, David Valldeperas, intentaba poner fin al enfrentamiento, recordándole a Marta su valor como profesional.