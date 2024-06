Marta Riesco pide perdón a Rocío Carrasco: "Su dolor es real"

En una reciente entrevista en el programa Ni que fuéramos, Marta Riesco ha abordado diversos aspectos de su vida, incluyendo uno de los temas más controversiales: su relación y conflicto con Rocío Carrasco. La periodista, visiblemente emocionada, decidió ser transparente y pedir disculpas públicamente a Carrasco por no haber comprendido y empatizado con su dolor en el pasado.

Kiko Hernández le planteó una pregunta directa que la hizo reflexionar profundamente: "¿Te sientes identificada con el relato de otras ex de Antonio David?". Marta Riesco, después de un breve silencio, confesó: "Hay cosas que me han pasado, nada de cosas físicas, que ahora empatizo con ella y quiero pedir disculpas por no haberlo hecho antes. Estaba tan cegada que no creía lo que estaba pasando. Lo que ella contaba no me lo creía, y ahora que me han pasado muchas de esas cosas me doy cuenta de que primero he sido una gilipollas y segundo, he sido muy injusta". Esta declaración refleja un cambio significativo en su perspectiva, admitiendo que el dolor de Rocío Carrasco es real y que su relato sobre la relación con Antonio David Flores ahora le parece creíble debido a experiencias personales similares.

Riesco también compartió detalles sobre cómo vivió la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva junto a Antonio David Flores. Según Marta, él veía los capítulos en silencio, a veces resoplando o haciendo preguntas, y llegó a llorar cuando se mencionaba a sus hijos.

Un punto polémico que abordó fue la supuesta llamada de Rocío Carrasco, que Marta mencionó en el programa Ya son las ocho. Riesco afirmó: "La llamada de Luis Pliego se produce y se pone Rocío Carrasco. Eso es cierto como que me llamo Marta Riesco. A mí esto me ocurre estando en mi redacción con varias personas. Luis me dice que está con una persona y ahí escucho a Rocío. Me dice que Rocío me quiere conocer y con ella también hay un intercambio". Marta explicó que tras esa llamada, informó a su coordinadora y a su madre, y contactó a los abogados de Antonio David debido a que él la tenía bloqueada.

Marta Riesco ha dado un paso significativo al pedir perdón a Rocío Carrasco, reconociendo su error y empatizando con su dolor. Esta declaración no solo muestra su cambio personal sino que también podría ser un punto de inflexión en las controversias que la han rodeado en los últimos años.