Marta Riesco cuenta las amenazas de Antonio David: "Te voy a joder la vida"

Marta Riesco ha roto su silencio y calificado su relación con Antonio David Flores como "un infierno". La periodista ha compartido detalles desgarradores sobre lo que vivió durante su tiempo con él, revelando el profundo impacto negativo que tuvo en su vida.

"Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Ojalá nunca nos hubiéramos cruzado. Creo que he pagado un precio muy alto por esta relación", confesó Riesco en una entrevista para Ni que fuéramos. Describió cómo, a pesar de sus errores y defectos, nunca imaginó que su relación con Antonio David la llevaría a un punto tan bajo. "He sido altiva, condescendiente, creída, pero estaba rota. Estaba en una vorágine donde no sabía qué hacer, no sabía cuál era el camino que tenía que escoger", añadió.

Riesco también habló sobre las malas decisiones que tomó durante esa etapa, admitiendo que nunca fue feliz. "Tomé muchas malas decisiones. No fui feliz, no fui feliz en ningún momento de esa etapa", lamentó. La situación se complicó aún más cuando, según Riesco, vio a Olga Moreno, la exesposa de Antonio David, hablando de "mi marido", a pesar de que ella sabía que Antonio David ya había comunicado la separación a Olga.

La periodista reveló un detalle impactante sobre el final de su relación. Según Marta, Antonio David la dejó tras la emisión del primer capítulo de la docuserie de Rocío Carrasco. "Me dijo que no volviera a buscarle más porque me iba a joder la vida", señaló, mostrando la dureza con la que se produjo la ruptura.

En cuanto a su relación con la productora de Ana Rosa Quintana, Riesco expresó su dolor y decepción. "Me reventaron, me expusieron al 100%. Pienso en esa Marta y me da mucha pena, porque me falló todo el mundo. La persona de la que estaba enamorada, la gente con la que trabajaba... Miraron por la audiencia, les daba igual", confesó, destacando cómo se sintió traicionada y utilizada por sus propios compañeros de trabajo.

Además, Riesco mencionó la "inquina inexplicable" de Joaquín Prat hacia ella. "No entendía la inquina de Joaquín Prat conmigo. No sé qué le pasó para sentir ese odio inexplicable contra mí", añadió, subrayando el aislamiento y la falta de apoyo que sintió durante ese período.

Las declaraciones de Marta Riesco pintan un cuadro de una mujer que ha sufrido profundamente tanto en su vida personal como profesional. Murió matando y ahora intenta resucitar.