Marta Riesco estalla contra Antonio David y explica lo que nadie sabía: "Me he sentido gilipollas"

Marta Riesco ha vuelto a lanzar críticas contra Antonio David Flores en un reciente photocall del estreno de una famosa película infantil. Riesco, quien se ha destacado como columnista e influencer, aprovechó la ocasión para expresar sus sentimientos y pensamientos sobre su vida actual y pasada.

Entre flashes y cámaras, Riesco compartió detalles de su verano lleno de emocionantes aventuras con amigas y momentos de autodescubrimiento. "He estado con las amigas viajando, disfrutando, pasándomelo bien, renovándome y haciendo gimnasia. Soy columnista e influencer. Parecerá una tontería pero es mi trabajo ahora mismo", afirmó ante los medios presentes.

Sin embargo, la conversación dio un giro cuando se le preguntó sobre su relación con la televisión y la posibilidad de regresar a ella. "Echo mucho de menos la tele, muchísimo. Espero que eso en breve parece que va a haber suerte, vamos a cruzar los dedos. Están llamando a la puerta, vamos a ver si abrimos. Me gustaría y sobre todo trabajar en un sitio donde me traten bien y me quieran", comentó con cierta nostalgia.

Pero el foco se centró aún más cuando Riesco mencionó su libro, el cual ha enfrentado dificultades para ser publicado. "El libro va bien, otra cosa es que me lo publiquen... Ha habido muchos obstáculos para que se publique. Supongo que hasta que no pase el juicio que lo tengo en diciembre no continuará el proceso".

No obstante, el punto culminante llegó cuando el tema de Antonio David Flores emergió en la conversación. Riesco no escatimó en ironía mientras hablaba sobre él: "Entiendo que no quiera saber nada de mujeres porque es complicado que encuentre una que le haya querido como yo y que haya apostado tanto por amor, así que todo lo que venga detrás de mí con él seguramente le parezca una miseria y para eso es mejor estar solo".

Sus palabras revelaron un sentimiento de desilusión y descontento hacia su relación pasada. "Él dijo hace poco que las peores decisiones de su vida las había tomado en los últimos tres años. Yo he tomado súper malas decisiones, pero no me arrepiento porque todo es un aprendizaje y al final la persona que soy ahora es también por todo lo que he perdido por el camino y yo no me arrepiento de nada. Me arrepiento de que él no me haya querido como yo lo he querido a él y que no lo haya sabido ver hasta ahora. No me he sentido utilizada, me he sentido gilipollas", expresó con contundencia.

Riesco también habló sobre sus sentimientos hacia Rocío Flores y cómo los acontecimientos han afectado su perspectiva sobre ella. "De Rocío Flores nada, que le vaya todo súper bien con sus negocios y sus cosas. Me ha hecho muchísimo daño pero lo mismo que yo le importo a ella me importa ella a mí, nada. El mayor obstáculo ha sido que él no se haya comportado como un hombre y que no hubiese sacado la cara por mí en el peor momento de mi vida. Rocío también ha sido un obstáculo, claro que sí", concluyó.