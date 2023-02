Marta Riesco ataca a Rocío Carrasco donde más le duele: la bajeza humana de la no-reportera de Telecinco

Que Marta Riesco es una persona de dudosa ética y moral es algo que todos sabíamos. Lo que no teníamos tan claro es que estuviese dispuesta a todo a cambio de unos minutos de foco y protagonismo. La no-reportera de Unicorn Content, productora de El Programa de Ana Rosa, opinó a través de sus redes sociales sobre su desaparición de las pantallas de Mediaset. "En mi cadena se compró un testimonio y no se podía ir en contra de él y quienes fueran en contra se les silenciaba. La manera era quitándoles de su puesto de trabajo. A mí se me hizo. Se me ha hecho cada cosa por estar con Antonio David... Pero luego en la cadena animamos a que las mujeres denuncien, luchen, y yo estoy haciendo lo mismo", ha espetado.

Pocos días después, y tras estas duras declaraciones, Isabel Rábago publicó unas imágenes junto a Rocío Carrasco en su perfil. "Hubo un tiempo en el que a nadie le importaba tu salud mental, que estuvieses medicada, que no tuvieses fuerzas ni para levantarte de la cama o que intentaras quitarte de en medio porque, simplemente, no podías más con el acoso al que te sometían a diario, durante años, sin compasión, sin pudor. Cómo cambia la historia, ¿verdad? Si de algo estoy orgullosa es de haber estado cuando muy pocos estaban, cuando el machaque era insoportable y tu silencio inquebrantable", remarcó Rábago.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Isabel Rábago (@rabagoisabel)

"Pero en tu caso, como en el de muchos otros, me suelo equivocar muy poco. Y el tiempo acaba dándome la razón. Mi sentido de la Justicia, de la lealtad, está muy por encima del trabajo o el dinero. Tú y los que de verdad me conocen, lo saben. Pero sobre todo Ro, estoy muy orgullosa de verte reconstruida, feliz y de tenerte/teneros siempre súper cerca de nuestras vidas, sin luces, ni taquígrafos, sin publicidad. Aunque no pueda evitar que, muy de vez en cuando, te muestre públicamente lo orgullosa que estoy de ti y de la lección de vida que has y nos sigues dando", culminó la periodista, mostrando así su apoyo a la hija de Rocío Jurado.

Estas palabras han sacado de quicio (más todavía) a Marta Riesco, que ha estallado a través de sus redes sociales. "¡Desde hace algún tiempo la salud mental solo vale para algunas mujeres! Para otras, en cambio, el escarnio público. Por lo menos ahora. Dentro de poco, los buenos serán los malos y al revés. Lo viviréis. Lo viviremos. Mientras las víctimas no están en esta foto, ni son las que escriben", ha señalado Riesco en sus historias de Instagram, el único espacio en el que le dejan aparecer ante una cámara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marta Riesco (@marta.riesco)

"¡La gente tiene tanto miedo de hablar! ¡Nadie habla por miedo y nadie cuestiona por miedo! ¡Pero qué pena que te estés perdiendo personas tan extraordinarias y maravillosas mientras todo el mundo hace como si nada pasase! ¡Qué pena que te pierdas un corazón tan inmenso! ¡Y qué pena que la gente haga que lo entiende solo por miedo! ¡Es vergonzoso que se aplauda esta actitud mientras su familia, sin un poder adquisitivo ni parecido al que has conseguido a golpe de documental, siga luchando para que salga adelante! Es vergonzoso que la gente a la que se le ha intentado hundir sea quien le saque adelante", ha espetado la novia de Antonio David.

"Voy a contaros algo: en mi trabajo se llegó a decir que no se cuestionase su papel como madre de un niño de 'necesidades especiales'. ¿La razón? Era uno de los flecos más difíciles, por no decir imposibles de justificar. Se ha arremetido duramente con las personas que lo han criado y se le ha aplaudido cualquier ataque con la persona con la que está día a día. Con la persona que le da de comer, que le lleva al instituto. Ahora que llevo tantos días con él y que estoy sin poder dormir por todo lo que me ha ocurrido en el trabajo, él me anima día y noche mientras yo me pregunto: ¿Nadie va a hacer la gran pregunta? ¿Por qué somos los malos el resto? ¿Por qué se dispara a la gente que le hacemos feliz? ¿Dónde estabas tú en esas Navidades, en esos cumpleaños, en esas conversaciones? ¿Por qué está prohibido hablar de esto?", ha finalizado la periodista sin escrúpulos que, al parecer, no hace más que obedecer a las órdenes de Antonio David, siendo una pieza más del ajedrez en decadencia del maltrato.