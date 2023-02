Marta Riesco llora desconsolada por la decisión que ha tomado Mediaset y que lo cambia todo

Marta Riesco vuelve a hacer el ridículo. La pareja de Antonio David montó un pollo a un equipo de Sálvame mientras intentaban hacer una conexión en directo. Riesco intentó boicotear al programa de Telecinco para que no pudieran entrevistar a los personajes que iban pasando por el photocall. "Marta, tú estás en el fin de semana y nosotros estamos en directo", le espetó la reportera Cristina Porta, pidiéndole compañerismo. "Estamos en un evento, Marta, céntrate, no eres la protagonista", le volvió a recriminar Porta, a lo que Riesco comenzó a acercarse al micrófono de la reportera para pedir explicaciones al nuevo presidente de Mediaset España, Borja Prado.

"Marta no estás bien. Te lo digo, cálmate. Vas de feliz en tus redes sociales y veo que no lo estás demasiado", le comentó Cristina Porta, mientras Marta se mostraba visiblemente exaltada. Sin duda, mencionar al nuevo presidente de Mediaset España fue una jugada de mal gusto, algo que no gustó para nada al directivo.

"Hace 48 horas fui a hacer un reportaje, un día que ni siquiera me tocaba ir a trabajar", ha comenzado a relatar Marta Riesco en su perfil de Instagram, con el maquillaje corrido por las lágrimas. "Cuando llegué allí me pusieron al lado de Sálvame, programa que me causa terror y pánico por todo lo que me han hecho. La reportera empezó a increparme y a hacerme preguntas sobre mi pareja. Preguntas para sacarme de quicio", ha continuado.

"Al final entré y me enfadé y les dije que por favor me dejaran de acosar y que qué pensaba Borja Prado de todo esto", ha señalado, siendo este el punto de inflexión de la historia. "Cuando he vuelto a mi programa me han comunicado que no puedo volver a hacer directos porque no tengo permitido meterme con esas personas de la cadena que me han hecho tanto daño", ha sentenciado.

"Que ellos se metan conmigo sí está permitido, de nuevo los abusadores vuelven a ganar. Nadie sabe lo que he pasado este año, pero ha sido el peor de mi vida. Es muy duro ir a un trabajo donde te insultan, te vejan, te ridiculizan y hacen que una persona que está sana acabe loca", ha continuado Riesco de manera contundente.

"Todo se reduce a que soy la novia de la persona a los que ellos han echado por considerarlo un maltratador, la justicia no, pero ellos sí. Solo quieren que yo me acabe yendo o que me quede callada ante los ataques. A mí no me han educado así. Soy una persona que ha querido seguir trabajando. He dado grandes exclusivas, grandes reportajes, no sé por qué se me sigue machacando de esta manera", ha relatado Riesco.

"Han puesto carteles en el baño en el que pone "El camerino de Marta". En las publicidades me han insultado, me han llamado mentirosa, el presentador estrella de la cadena ha pedido mi despido y ha dedicado treinta minutos a insultarme. Hoy, por decir tres verdades sobre Alexia Rivas, Belén Esteban y el Maestro Joao, me han pedido que no haga más directos. Me han tenido seis meses en un edificio haciendo fotocopias solo porque me he puesto contraria a lo que están diciendo. Es inhumano. Lo denuncio públicamente, aunque tenga consecuencias porque creo que la gente tiene que saber lo que estoy viviendo y lo complicado que ha sido este año para mí", ha sentenciado, visiblemente desquiciada.

A continuación, Riesco ha publicado un story en el que se puede leer "culpo a La Fábrica de la Tele de cualquier cosa que me pueda ocurrir", continuando con su afán de convertir su vida en un película mala de tarde de domingo.