Marta Riesco coquetea con un participante de 'La Isla de las Tentaciones' a espaldas de Antonio David Flores

Diego Pérez ha hecho una de las confesiones más potentes de Celebrity Game Over. El ex-participante de La isla de las tentaciones ha explicado en el reality digital de Mediaset que ha tenido una historia con Marta Riesco mientras la reportera ya estaba en una relación con Antonio David Flores. Diego ha relatado una serie de encuentros con la reportera mientras esta hablaba públicamente de su vínculo con el exmarido de Rocío Carrasco.

Como no podía ser de otra manera, esta declaración ha dejado a todos sus compañeros alucinando. Diego ha relatado que todo surgió por una mera atracción mutua, pero que no fueron a más porque ambos tenían pareja. "Pasábamos el rato juntos, obviamente no podíamos ir por pleno Madrid, eso sería una locura, ella entraba primero y luego me llamaba", ha señalado el de las tentaciones.

"Era recíproco, me parece una chica guapa, me parece interesante, no surgió porque yo estaba en mi verano loco, pero bueno, ella tenía sus circunstancias, tenía novio", ha objetado, dejando claro que en ningún momento tuvieron más que palabras.

Diego ha explicado que la novia de Antonio David le tiraba la caña por Instagram. "Vino a mi casa a hacerme una entrevista y luego me hablaba mucho, me contestó a una historia. Quedé con ella en todo el revuelo de Antonio David, en una cafetería superescondida, tenía que preguntarle para poder entrar. Tonto no soy, había feeling", ha presumido.

Pese a la atracción, Diego ha asegurado que no hubo ningún tipo de contacto físico. "Directamente nunca me dijo: 'Vamos a liarnos', pero me respondía historias". Diego ha objetado que "cuando estuvo de vacaciones en Marbella y en Málaga me dijo que viniese unos días, ¿Para qué voy a ir allí? No iba a ir a jugar al chinchón o a hablar del cambio climático".