Marta Riesco rompe con Antonio David Flores y lanza un dardo a Rocío Flores: "Ya lo has conseguido"

Marta Riesco vuelve al foco de la noticia. La ex reportera de El programa de Ana Rosa ha anunciado un hecho que cambiará por completo su vida a partir de ahora. Riesco ha comunicado a través de su perfil de Instagram que ha roto con Antonio David Flores.

"Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche", ha espetado Marta Riesco a través de sus stories. "Rocío, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías", ha añadido, lanzando un dardo venenoso a la hija de su ya expareja. Unas palabras que distan de lo que mostraba públicamente la reportera, que incluso hizo una encerrona a Flores en uno de sus polémicos directos pidiéndole cuánto le quería.

Sin duda, Riesco no está pasando por su mejor momento. No seremos nosotros los que digamos que se lo merece. La reportera ha explicado que necesita tiempo "para asimilar lo que he vivido en las últimas horas". Pese a la ruptura, Marta ha asegurado que "estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida".

Marta Riesco fue despedida hace unos meses de Mediaset tras boicotear un directo de Cristina Porta en Sálvame, mencionando incluso a Borja Prado, nuevo directivo del grupo de Fuencarral. Su impunidad, sostenida por Ana Rosa Quintana en la permanente lucha de Unicorn Content contra La Fábrica de la Tele, acabó, por fin, hace unas semanas. Perfiles como los de Riesco son peligrosos en la televisión generalista, pues apuestan por unos valores y una manera de trabajar lejana a la ética profesional necesaria para este tipo de posiciones sociales.

Marta Riesco cierra así el círculo que remata su reputación profesional. Una carrera que ha tirado por tierra por su ambición y la necesidad constante de tener el foco encima, siendo cómplice de las estrategias de maltrato de Antonio David Flores hacia Rocío Carrasco. Una ruptura que dará mucho que hablar, pero que ni se mencionará en Mediaset tras los famosos vetos éticos.