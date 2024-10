Patricia Donoso estalla contra Belén Esteban y María Patiño: “Mamarrachas energúmenas e impotables”

El último episodio de La Revuelta de David Broncano se convirtió en el escenario de un nuevo enfrentamiento entre algunas de las caras más conocidas de la televisión. Patricia Donoso, exconcursante de Supervivientes y conocida por sus controvertidas intervenciones, no se guardó nada y lanzó duras críticas contra Belén Esteban y María Patiño. La polémica surgió después de que ambas fueran invitadas al programa, donde sorprendieron al público llevando una olla de judiones, una escena que muchos celebraron, pero que Donoso no pudo soportar.

Desde su asiento entre el público, acompañada por su amiga Carmen Lomana, Patricia no tardó en hacer públicos sus pensamientos. “Hoy la desagradable sorpresa era que estaban Belén Esteban y María Patiño, y a mí se me atascó lo que me estaba comiendo. Me dieron otra vez ganas de vomitar cuando vi salir a este par de mamarrachas energúmenas al plató”, expresó sin miramientos. A Donoso no le pasó desapercibido que, días atrás, tanto Esteban como Patiño habían criticado a Broncano, y ahora aparecían como invitadas, un gesto que calificó de “hipócrita”.

Belén Esteban y María Patiño en 'La Revuelta' / TVE

Sin pelos en la lengua, la exconcursante de Supervivientes continuó su crítica contra las colaboradoras de Sálvame: “A María la mastico, pero no la trago. Y Belén, directamente, es impotable. No es potable, me cae fatal. ¿Ha quedado claro?”. Patricia no dudó en añadir más leña al fuego, tachando de “estúpida” a Belén, asegurando que no era consciente de que en televisión todo lo que se dice puede ser escuchado.

Pero la cosa no quedó ahí. En su intervención, Patricia también lanzó indirectas hacia Carmen Lomana, su propia acompañante, a quien Belén y María dirigieron algunos comentarios durante el programa. Según Patricia, “estaban más pendientes de Carmen que de lo que estaban haciendo, y se nota que no han aprendido que los micrófonos lo captan todo”. Con un tono aún más ácido, Patricia cerró su discurso acusando a Esteban de ser incapaz de estar en televisión sin meter la pata.