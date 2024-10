Este es el motivo por el que Belén Esteban decidió abandonar su programa: “No puedo más”

Belén Esteban decidió abandonar el plató de Ni que fuéramos Shhh este martes 1 de octubre. La conocida colaboradora se mostraba inicialmente de buen humor, emocionada por su nuevo cambio de look. Durante el fin de semana, Belén había visitado a su peluquero de confianza y salió del salón con un look renovado que desató elogios entre sus seguidores en redes sociales. “Estás genial”, “qué guapa nuestra patrona” y “ya era hora de que se modernice” eran algunos de los mensajes que inundaron sus perfiles. Sin embargo, esa alegría no duró mucho.

El caos comenzó durante su sección de cocina, donde, tras la preparación de un plato tradicional: judiones, las cosas se empezaron a poner tensas. A pesar de haber intentado llevar la cocina de manera eficiente, Belén se encontraba frustrada por la falta de atención y colaboración de sus compañeros. Desde el principio, había un ambiente de broma y poco respeto hacia su trabajo, lo que la llevó a cocinar a disgusto. Cuando llegó el momento de que sus compañeros probaran su plato, la situación se descontroló.

Belén Esteban, muy molesta, en el plató / Ni que fuéramos Shhh

María Patiño, Lydia Lozano y Javier de Hoyos empezaron a hacer bromas sobre lo duros que estaban los judiones. La situación alcanzó su punto máximo cuando Lydia, en un acto exagerado, llegó incluso a escupir una porción en una servilleta, lo que dejó a Belén visiblemente molesta. Desde su asiento, la colaboradora observaba el espectáculo que se había desatado, hasta que finalmente tomó la decisión de abandonar el plató.

Con lágrimas en los ojos, Belén Esteban dejó caer su micrófono y se marchó, gritando: “No puedo más. No voy a cocinar más”. Mientras sus compañeros intentaban consolarla y María Patiño se dirigía a la audiencia para despedirse, el ambiente se volvió un tanto incómodo. La salida de Belén dejó un vacío en el programa, y los seguidores no tardaron en expresar su apoyo a la colaboradora a través de redes sociales.