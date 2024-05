Belén Esteban ataca duramente a Jorge Javier Vázquez por lo que ha hecho en directo en Telecinco

Belén Esteban ha expresado su indignación hacia Jorge Javier Vázquez tras su última aparición en el prime time del viernes en Telecinco. Vázquez fue entrevistado en De viernes, un espacio diferente a su anterior rol como presentador en el Deluxe. Esta entrevista suponía un desafío para la cadena, ya que rendir homenaje al presentador sin mencionar Sálvame, el programa que lo mantuvo en antena durante 14 años, parecía una tarea casi imposible.

A pesar de los esfuerzos de la cadena por evitarlo, Sálvame fue mencionado brevemente cuando se repasó la trayectoria de Vázquez desde sus inicios hasta la actualidad. Sin embargo, las menciones fueron mínimas y el programa fue tratado casi como un fantasma del pasado. Este detalle no pasó desapercibido para sus excompañeros, quienes ahora han resurgido en Ni que fuéramos, que volverá a la televisión en el canal Ten el próximo 3 de junio.

María Patiño ha anunciado que la entrevista a Jorge Javier sería uno de los temas protagonistas de la tarde, lo que desató la furia de Belén Esteban. La colaboradora no dudó en expresar su molestia hacia la cadena: "Lo voy a decir muy claro: no se puede poner la vida y la profesión de Jorge Javier Vázquez y saltarse 14 años de un programa que hemos sido líderes y ha sido muy importante para nosotros y también para Jorge. Basta de esa obsesión que tienen de no nombrarnos", declaró Esteban mirando a cámara. "Ya está bien, tienen que pasar página. No hemos hecho nada malo, solo dar éxito en esa cadena de Mediaset. No puedes saltarte 14 años. ¡No puedes!".

Belén Esteban también criticó la actitud de Jorge Javier Vázquez por no mencionar Sálvame durante la entrevista ni expresar su descontento por la omisión casi total de su trayectoria en el programa. "Espero que no le siente mal, pero tampoco entiendo que Jorge no dijese nada. O se quedó bloqueado... Me extrañó mucho que cuando ve toda su trayectoria, y sé que Jorge está orgulloso de haber estado en Sálvame, se quedaría a cuadros. Pero me extrañó mucho que no dijera nada", añadió Esteban.

Por otro lado, Lydia Lozano ofreció una perspectiva diferente. Para Lozano, la ausencia de menciones directas no fue tan notable, ya que se mostraron vídeos relacionados con Sálvame al hablar de otros compañeros como Carlota Corredera y la propia Esteban. "Yo sí que vi por primera vez vídeos de Sálvame, hablando de Carlota Corredera, de Belén Esteban, de Mila Ximénez... Lo llevaron porque se lo merece, fue el primero que consiguió hacer 2 dígitos de audiencia", defendió la del chuminero.