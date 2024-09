Belén Esteban confiesa que no invitará a Terelu Campos a su boda

Belén Esteban, más sincera que nunca, ha hablado de su relación actual con Terelu Campos. Durante su asistencia a los Premios Museo Chicote en Madrid, la colaboradora de Ni que fuéramos... Shhh dejó claro que, por el momento, no tiene contacto con su excompañera de Sálvame. Sin embargo, sus palabras no cierran la puerta a una futura reconciliación.

“Ahora mismo no invitaría a Terelu a mi boda”, comentó Belén cuando se le preguntó si incluiría a la hija de María Teresa Campos en la lista de invitados si llegara a organizar su segunda boda con Miguel. La pareja contrajo matrimonio civil en 2019, pero ahora ambos sueñan con pasar por la iglesia. “Miguel y yo queremos volver a organizarla, pero es complicado. Montar una boda conlleva muchas cosas… sobre todo a quién invitas y a quién no”, expresó entre risas.

Belén, que no tiene pelos en la lengua, explicó que no le gustaría que esta falta de contacto con las Campos durara para siempre. “Ahora no tenemos relación, pero les tengo cariño. Prefiero que las cosas estén tranquilas, tanto para ellas como para mí”, confesó la princesa del pueblo, mostrando un lado más reflexivo de lo que estamos acostumbrados a ver en sus apariciones televisivas.

Belén Esteban en los 'Premios Museo Chicote en Madrid' / Gtres

Durante el evento, además de hablar sobre su amistad con Terelu, Belén también se pronunció sobre el delicado estado de salud de su expareja, Jesulín de Ubrique, tras el problema cardíaco que sufrió el pasado 8 de septiembre. “Lo único que quiero es que esté bien. Le deseo lo mejor, tanto a él como a María José y toda su familia. Hemos tenido muchos conflictos, pero nunca le desearía el mal a nadie”, señaló la colaboradora, en un gesto de conciliación que sorprendió a muchos.

Por si fuera poco, Belén dejó entrever la posibilidad de contar su historia en un documental, como ya lo está haciendo Alejandra Rubio con su madre. “El día que se haga una serie sobre mi vida, será contada por mí misma. He vivido cosas buenas y malas, pero todo lo contaré yo”, concluyó Belén, insinuando que quizás pronto podríamos conocer una nueva faceta de la vida de la colaboradora más famosa de España.