¡Belén Esteban rompe su silencio sobre el microinfarto de Jesulín de Ubrique!

Hace unas horas, los medios se vieron sorprendidos por el inesperado susto de salud de Jesulín de Ubrique. El torero, que se encontraba de vacaciones en el Rincón de la Victoria (Málaga) junto a María José Campanario, comenzó a notar que algo no iba bien. Según publicó La Razón, Jesulín, a sus 50 años, tuvo que ingresar de urgencia el pasado domingo en un hospital malagueño debido a un microinfarto.

Aunque ya se encuentra fuera de peligro, Jesulín confesó a la prensa que se asustó mucho, pero que está bien. Sin embargo, lo que muchos esperaban era la reacción de Belén Esteban, quien se ha pronunciado por primera vez esta mañana en el programa Ni que fuéramos Shh. La colaboradora ha explicado cómo se enteró de la noticia y lo que hizo al saberlo.

“Estaba con mi marido y unos amigos comiendo cuando María Patiño me dio la noticia sobre las 14:00. Tengo que ser sincera y decir que me asusté. No llamé a nadie, solo a la persona que tenía que llamar porque es su padre y porque no tiene tres hijos, tiene cuatro. Le puse un mensaje porque hay un cambio de horario enorme. No quería que se enterara por redes sociales, ya que la noticia era 'trending topic'. No quería que se asustara”, relató Belén, asegurando que ella fue la primera persona que se lo contó a su hija Andrea.

Belén Esteban en el programa 'Ni que fuéramos Shh' / Ni que fuéramos Shh

Belén continuó diciendo: “Le deseo que esté bien, que se recupere. Está haciendo todo bien, yendo al médico y haciéndose pruebas. Entiendo que se asustara con el dolor en el pecho porque siempre piensas en lo peor. Él no es una persona que esté acostumbrado a ir al hospital, solo cuando ha tenido accidentes o cogidas en la plaza. Siempre fue muy sano. Me parece bien que no quisiera que su familia se enterara para que no sufrieran”.

Belén también explicó que, pese a las polémicas que han vivido a lo largo de los años, lo más importante para ellos es Andrea, la hija que tienen en común. “No tengo ninguna relación con nadie de ellos, ni creo que la vayamos a tener ya en la vida. Pero cuando me lo dijiste, la verdad es que me asusté y lo que quiero es que se ponga bien. Una cosa no quita la otra", confesó a María Patiño, subrayando que Andrea es su principal prioridad.

Finalmente, la de Paracuellos añadió: “Deseo que todo salga bien. No quiero que le pase nada, tiene a su mujer y cuatro criaturas. Eso es lo importante. No quiero ser portavoz de nada, me preguntáis en mi programa y contesto. Hice lo que tenía que hacer y ya está”. Además, se mostró enfadada con algunos medios por publicar fotos de su hija Andrea, recordando que ella es anónima y exigiendo que las eliminen.