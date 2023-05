Belén Esteban estalla contra Jesulín de Ubrique: destapa lo que nadie sabía sobre el torero

Belén Esteban, la colaboradora de Sálvame, ha lanzado un órdago a Jesulín de Ubrique tras su regreso a la televisión. El torero participará en la nueva temporada Masterchef Celebrity y será el primer invitado de la nueva tanda de programas de Mi casa es la tuya, junto a Bertín Osborne en Telecinco.

Ante la noticia del regreso de Jesulín, Belén Esteban ha querido opinar al respecto. "¿Ha dado una entrevista a Bertín? Yo estoy súper contenta de que la gente trabaje, súper contenta y más si tienes los hijos que tienes porque claro hay que mantener a todos los hijos, pero mantenerlos a todos por igual", ha señalado la colaboradora ante los micrófonos de Socialité.

Sin embargo, Belén Esteban ha dejado claro que hay ciertos temas que prefiere no tocar. La colaboradora ha asegurado que no hablo sobre todo lo que oculta el torero por su hija, Andrea. "Lo que más quiero no quiere y lo hago por ella, él no sabe la suerte que tiene de que no lo haga", ha señalado.

Belén ha explicado que su intención es proteger a su hija y evitar que se hable de ciertos temas que podrían perjudicarla. "Ahora me pondrán verde, pero ¿sabes qué? Que me da exactamente igual porque yo tengo lo más grande de mi vida y de eso disfruto yo, y bien orgullosa que estoy", ha declarado la princesa del pueblo.

La pulla de Belén Esteban a Jesulín de Ubrique ha generado una gran expectación en el mundo del corazón. Muchos se preguntan si el torero responderá a las palabras de la colaboradora o si preferirá mantenerse al margen de la polémica, como ha hecho en los últimos años.

Lo que está claro es que Belén Esteban no tiene miedo a decir lo que piensa y a defender a su hija por encima de todo. La colaboradora es una de las caras más populares de la televisión y sus opiniones generan una gran repercusión en los medios de comunicación.

Habrá que esperar para ver si Jesulín de Ubrique decide responder a las palabras de Belén Esteban o si prefiere mantenerse al margen. Lo que está claro es que el regreso del torero a la televisión no ha dejado a nadie indiferente, generando mucha conversación social entre sus seguidores y en el mundo del corazón en general.