María José Campanario da a luz a su tercer hijo con Jesulín de Ubrique

Pasaban cuarenta y cinco minutos de las diez de la noche cuando María José Campanario daba el último empujón para traer al mundo a Humberto, su tercer hijo junto al torero Jesulín de Ubrique. A primera hora de la tarde la odontóloga ha sido ingresada en el hospital Puerta del Sur de Jerez de la Frontera, acompañada en todo momento del diestro.

El retoño se une a Julia y Jesús Alejandro Janeiro, conformando una familia numerosa. No hay que olvidar tampoco a Andrea Janeiro, la primera hija de Jesulín junto a Belén Esteban. La hija de la princesa del pueblo habría sido avisada por su padre para asistir al hospital y visitar a su nuevo hermanito.

En diciembre, María José Campanario protagonizó todas las portadas al anunciar el embarazo. Desde entonces, la odontóloga no se ha dejado ver a penas públicamente, manteniendo un sospechoso secretismo en relación con la gestación de su nuevo bebé. En el caso de Jesulín, el torero visitó El Hormiguero con motivo del estreno de El Desafío. Fue en el programa de Pablo Motos donde se le escapó que esperaban un varón.

Según la pareja, el bebé no era buscado. La sorpresa les pilló desprevenidos. "Quién me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre con mi Andrea de 22, mi Julia de 18 y mi chico de 14…", explicaba el torero, que a sus 48 años ya acumula cuatro hijos de dos matrimonios diferentes. El próximo 25 de julio Jesulín y María José cumplirán veinte años de casados. Sin duda, llegan al aniversario en muy buena compañía, sumando una nueva personita al núcleo familiar. A estas horas la familia aún no se ha pronunciado, pero según señala ABC, Jesulín ya se habría puesto en contacto con sus familiares para informar del estado del bebé, asegurando que el parto ha ido sobre ruedas.