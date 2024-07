¿Por qué María Patiño no está en La Velada de Ibai Llanos?

Maria Patiño no aparece en La Velada del Año de Ibai Llanos

El esperado evento de boxeo, La Velada de Ibai Llanos, conocido por reunir a diversas personalidades del entretenimiento y el streaming para pelear en el ring, causó una gran sorpresa y confusión entre sus espectadores cuando Maria Patiño, quien había sido anunciada como una de las presentadoras junto a Marina Rivers, no apareció en el escenario. La noticia de la participación de Patiño había generado mucha expectativa, especialmente tras sus publicaciones en Twitter donde mostraba su entusiasmo por formar parte del evento.

Sin embargo, al inicio de La Velada, los espectadores se llevaron una sorpresa al no ver a la presentadora gallega. En su lugar, apareció Cristinini, la popular streamer que presentó todas las ediciones anteriores y que había criticado duramente no haber sido llamada para esta ocasión. Este cambio inesperado generó una oleada de reacciones en las redes sociales, donde los seguidores no tardaron en expresar su desconcierto y descontento por la ausencia de Patiño.

Las redes sociales se inundaron de mensajes preguntando sobre el paradero de Patiño y especulando sobre los motivos de su ausencia. Algunos usuarios manifestaron su decepción, mientras que otros comenzaron a formular teorías sobre lo que pudo haber sucedido. Entre los rumores más destacados, se señalaba que Patiño podría haber sufrido un golpe de calor, lo que habría sido la razón principal de su no comparecencia en el evento.

Maria Patiño, conocida por su trabajo en el programa Ni que fuéramos Shh, había mostrado gran entusiasmo por participar en La Velada. En sus últimas publicaciones en Twitter, horas antes del evento, había expresado su emoción y anticipación, lo que hacía aún más sorprendente su desaparición.

María Patiño presenta 'Ni que fuéramos', el nuevo 'Sálvame', que regresa hoy a la televisión de la mano de Ten. / Canal Quickie

Cristinini, quien había sido una de las voces críticas por no ser incluida en esta edición de La Velada, finalmente tuvo su oportunidad de presentarse en el escenario de Ibai Llanos. Su presencia fue una sorpresa para muchos, considerando sus declaraciones previas, y aunque recibió elogios por su desempeño, la sombra de la ausencia de Patiño persistió a lo largo de la noche.

Finalmente, María Patiño ha aparecido en pantalla. Ha sido en una sala anexa a las salas VIP del Santiago Bernabeu, junto a el Xokas. Al parecer, Patiño ha adoptado un papel secundario, siendo una de las entrevistadoras de los invitados más destacados del palco. Estas pequeñas conversaciones han servido de impasse entre combate y combate.