Montoya desconfía del acercamiento de Escassi en 'Supervivientes 2025': "Ya me avisaron"

José Carlos Montoya está dando muchísimo juego en Supervivientes 2025, el sevillano se ha convertido en todo un personaje mediático que tiene entregada a gran parte de la audiencia por su manera de ser. Su paso por La isla de las tentaciones lo ha convertido en un fenómeno mundial y ha sido uno de los fichajes estrellas de esta edición del concurso de supervivencia.

A lo largo del reality, el sevillano ha demostrado que no tiene pelos en la lengua y que se muestra completamente natural y dice lo que piensa de cada uno de sus compañeros, sea para bien o para mal. Carmen Alcayde se ha convertido en su gran aliada y con ella se ha sincerado acerca de Álvaro Muñoz Escassi. Al parecer, alguien del entorno cercano de Montoya le advirtió acerca del jinete y de su posible estrategia cuando llegasen a Honduras.

"Una persona me dijo que cuando me viera, era capaz con tal de llevarnos bien de decirme que tenía algún familiar de mi tierra", le decía Montoya a Carmen Alcayde, gesto que llamaba la atención al sevillano cuando efectivamente ha visto al propio Escassi acercarse y confirmar la advertencia que le habían hecho a Montoya.

El ex de Anita Williams sospecha que el jinete utilice cualquier excusa para acercarse a él. "Cuando nos vimos, él me dijo que su madre era de Utrera", le relataba el sevillano a la presentadora de televisión, esto desataba las sospechas de Montoya sobre cuáles son las verdaderas intenciones de Escassi con él, si es que de verdad quiere ser un conocido o incluso amigo del de Utrera o es todo una estrategia para poder contar su favor en el concurso.

Este incidente ha hecho que Montoya se plantee la veracidad de las palabras del jinete y las ha compartido con su amiga y confidente. "Yo me he criado en Utrera y me huele a que eso es mentira. No lo he visto por allí en la vida", dejando claro que pone en tela de juicio esta afirmación del novio de Sheila Casas, aunque también ha dicho que "si es verdad me alegraré un montón, pero vaya coincidencia".

Cuando se ha descubierto la posible estrategia de Escassi para acercarse a Montoya, las redes sociales han hablado y algunas tachan al jinete de falso o de "bien queda" para ganarse el favor del de Utrera. Lo cierto es que el paso del jinete por Supervivientes está siendo de lo más discreto, se mantiene en un perfil bastante bajo, sin apenas confrontaciones, no suele hablar en las galas ni en las intervenciones, quizás los momentos más destacados de Escassi están siendo algunas de las pruebas a las que se enfrentan, pero aun así está consiguiendo avanzar en el programa de una manera silenciosa, puede que esta sea su verdadera estrategia.

Montoya y Carmen Alcayde / Telecinco

Montoya pide un favor a la audiencia de 'Supervivientes'

Montoya ha pedido a todos los espectadores del reality de supervivencia que por favor salven a su amiga y compañera Carmen Alcayde, la presentadora está nominada junto a Koldo y a Makoke, ya que Rosario Matew abandonó voluntariamente el concurso y era una de las nominadas de la semana.

El mensaje del sevillano es claro, que Carmen se mantenga una semana más a su lado en la isla para que sus días sigan siendo alegres y felices. "Salvad a esta mujer porque yo no aguanto levantarme de la siesta y escuchar el murmullo", afirmaba Montoya. Como es propio en él, además de esta petición más formal no ha dudado en arrancarse a cantar para el deleite de sus fans. "España yo te canto, si tú quieres al Montoya salva a Carmen. Esto es una verdad como un templo, si tú no salvas a Carmen yo me enajeno", este gesto ha conmovido a Carmen que se ha reído y le ha agradecido a s u compañero su buena voluntad. Será en la gala de este jueves por la noche cuando se sepa quién de los tres abandona el concurso.