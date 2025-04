Laura Madrueño penaliza a los concursantes de 'Supervivientes 2025' por saltarse las normas

Las pruebas de recompensas son una de las más ansiadas por los concursantes de Supervivientes, normalmente luchan por comida, el bien más preciado y más escaso en este concurso de Telecinco. El equipo de Playa Calma debía de superar uno de los retos impuestos para poder optar a una gran bandeja de huevos fritos con patatas como recompensa, todo un manjar que hacía la boca agua de los participantes del reality.

El ansia y las ganas por ser los ganadores de la prueba ha llevado a una dura penalización para los habitantes de Playa Calma. Laura Madrueño se veía obligada a descalificar al equipo liderado por Anita después de haberles avisado de que no estaban cumpliendo las normas y que ellos hiciesen caso omiso del mensaje que les daba la presentadora de Cayos Cochinos.

La prueba consistía en lanzar unos discos con una gran precisión para la puntería, esto ha puesto de los nervios a los concursantes de Playa Calma que comenzaban a hacer la prueba al libre albedrío. Esta manera de proceder no era lo que se esperaba, ya que la organización había dejado claro cuáles eran las normas básicas para poder realizar este reto de una forma correcta, algo que los participantes han desoído y que ha tenido graves consecuencias para ellos.

Laura Madrueño, una vez iniciada la prueba, le recordaba al equipo de Playa Calma cuáles eran las reglas y les hizo saber que no estaban concursando limpiamente. "Tenéis que respetar turnos, tirar en orden y detrás de la línea. Me voy a tener que enfadar hoy o paro el juego". El mismo mensaje, pero comunicado de manera diferente, les llegaba a los concursantes desde Madrid por el propio Carlos Sobera que pedía que atendieran a las palabras que les decía la meteoróloga. "Haced caso a Laura, por favor. En orden, es importante cumplir las reglas", pedía el presentador desde el plató de Telecinco.

Ante la desobediencia de los concursantes a seguir las normas establecidas para esta prueba de recompensa, la organización tuvo que tomar medidas y Laura fue la encargada de comunicarles a los supervivientes el desenlace final de este reto: su descalificación. "Os lo he dicho desde el minuto uno, lo siento mucho, pero me comunica la organización de que estáis eliminados", les comunicaba Laura Madrueño. "Esto no puede ser, tenéis que cumplir las órdenes del juego, os puedo dar un aviso, pero lo que no puede ser es que, reiteradamente, no hagáis caso a nadie".

El equipo completo de Playa Calma se quedaba sin la posibilidad de probar la deliciosa recompensa que les esperaba en una bandeja y Laura Madrueño les decía que "le encantaría que el final del juego hubiera sido otro" aunque no podía ser de otra manera debido al incumplimiento de las normas. El resultado final estaba claro: "Está muy claro el resultado porque el equipo Calma se ha quedado descalificado por no obedecer las reglas del juego, así que los ganadores son el equipo Furia".