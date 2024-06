Kiko Hernández presencia un tiroteo en plena calle: máxima preocupación

El trágico asesinato de Borja Villacís, hermano de Begoña Villacís, ha conmocionado a Madrid. La noticia saltó a los medios inmediatamente después de los hechos, cuando se informó que un hombre de 43 años, de nacionalidad española, había sido tiroteado desde un coche en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. El incidente ocurrió cerca del barrio de Montecarmelo, y el vehículo involucrado se dio a la fuga en plena carretera de Fuencarral-El Pardo. Poco después, una mujer fue detenida tras ser captada por cámaras de seguridad cambiando la matrícula del vehículo, intentando pasar desapercibida.

El medio El Mundo reveló la identidad del fallecido como Borja Villacís, hermano de Begoña Villacís, quien fuera la portavoz de Ciudadanos en Madrid y Vicealcaldesa de la capital. Según las investigaciones preliminares, la muerte de Borja estaría relacionada con delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales por los cuales estaba imputado. La familia Villacís está devastada y Begoña ha expresado a Informalia que se encuentra acompañando a sus padres en este difícil momento.

Lo que ha sorprendido a muchos es que Kiko Hernández, colaborador de Ni que fuéramos Shhh, que se emite diariamente en TEN, fue testigo directo del tiroteo. Hernández se hospedaba en un hotel frente al lugar de los hechos, ya que el incidente ocurrió en las puertas de un restaurante cercano. En su relato, Kiko explicó: "¿Tú te puedes creer lo que me ha pasado a mí? Ha sido enfrente de mi hotel. Y yo he escuchado los tiros. Estaba hablando por teléfono con mi madre y de pronto se ha escuchado. Y yo pensando que eran fuegos artificiales, no le hago caso. De pronto, empiezan a llegar efectivos".

Al principio, Hernández no comprendió la gravedad de la situación. "Enseguida han empezado a venir los agentes de la Policía, porque quien avisa es alguien del hotel. Y entonces vienen corriendo y nos dicen 'métanse dentro del hotel'. Y han venido armados, con pantallas protectoras...", añadió. El colaborador reconoció haberse asustado mucho en esos momentos de incertidumbre.

También estuvo presente en el programa el Subdirector de El Plural, quien sugirió que podría tratarse de un "ajuste de cuentas". Esta hipótesis cobra fuerza considerando los antecedentes del fallecido. Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, la familia Villacís permanece consternada por este violento suceso que ha teñido de luto la capital.