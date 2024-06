Kiko Hernández destapa la cara oculta de Terelu Campos: "Trabajar con ella fue horroroso"

Kiko Hernández ha desatado una tormenta mediática en su debut como colaborador de Ni que fuéramos al lanzar duras críticas contra Terelu Campos. Durante su intervención, Kiko no se contuvo y compartió detalles escandalosos sobre el comportamiento de Terelu durante un viaje a Miami, que formaba parte de la grabación del proyecto para Netflix.

"En Netflix fue horroroso", comenzó Kiko, visiblemente molesto. "Había que subirla y bajarla de la habitación. Me hizo recorrerme medio aeropuerto de Miami para comprar una camiseta. Se gastó 2.000 euros en camisetas. Luego no llegamos a final de mes y necesitamos contratos en la cadena de enfrente. Lo que me joroba es que ahora sea tan desconsiderada con nosotros", agregó, refiriéndose a la actitud que Terelu ha mostrado recientemente hacia sus compañeros.

El relato de Kiko no terminó allí. Según él, el gasto de Terelu durante ese viaje no solo fue excesivo, sino también innecesario. La anécdota del aeropuerto subraya la tensión y las incomodidades que, según Kiko, tuvieron que soportar durante la grabación. Este tipo de comportamientos, afirmó, tuvieron un impacto directo en la dinámica del equipo.

Belén Esteban añadió un toque de humor a la situación al comentar: "Se gastó medio capítulo en un día", insinuando que cada colaborador recibía alrededor de 4.000 euros por capítulo. Este dato subraya la magnitud del gasto de Terelu que Kiko estaba denunciando.

La explosiva revelación de Kiko ha causado revuelo, no solo por el contenido de sus acusaciones, sino también por la franqueza con la que expuso los problemas internos del equipo. Estas declaraciones han abierto un debate sobre la profesionalidad y la ética de los colaboradores, así como el manejo de recursos en la vida de los famosos.

El público ha reaccionado con sorpresa y curiosidad ante estas revelaciones, esperando respuestas y quizás una réplica de Terelu Campos. Mientras tanto, Kiko Hernández ha dejado claro que no está dispuesto a quedarse callado y que está dispuesto a revelar más detalles si es necesario.

Este incidente no solo ha marcado el estreno de Kiko en Ni que fuéramos, sino que también ha puesto de relieve las tensiones y conflictos que pueden surgir detrás de las cámaras, recordándonos que el mundo del entretenimiento está lleno de dramas tanto en pantalla como fuera de ella.