Belén Esteban estalla contra Terelu Campos y le lanza este sorprendente improperio

El reciente enfrentamiento entre Belén Esteban y Terelu Campos ha sacudido los programas de televisión españoles, especialmente en Ni que fuéramos. El conflicto comenzó cuando Belén Esteban estalló en directo contra Terelu Campos, generando una polémica que parece no tener fin.

El detonante de esta controversia ocurrió cuando Terelu Campos respondió a Belén Esteban desde el programa Mañaneros. Consciente de que sus palabras podrían desencadenar una guerra con sus antiguos compañeros, Terelu no se equivocó. Tras su réplica el pasado jueves 30 de mayo, la situación escaló rápidamente. El viernes 31, la hija de María Teresa Campos volvió a ser tema de conversación en Ni que fuéramos, gracias a los comentarios de Lydia Lozano.

Lydia Lozano, también colaboradora del programa de TVE, reveló lo que ocurrió detrás de cámaras: "Me dijo que no quería verlo ni preguntó qué había dicho Belén ni Kiko Matamoros". Según Lozano, Terelu comentó en pleno directo que Belén Esteban tenía condiciones laborales distintas en Sálvame y ahora en Ni que fuéramos, insinuando que esta fue una de las razones por las que ella rechazó formar parte del proyecto: "Yo me quedo muerta cuando empieza a hablar de Belén Esteban y de cosas de contratos".

Sin embargo, cuando las cámaras se apagaron, Terelu continuó hablando del tema. Lydia Lozano recordó: "Cuando salimos le digo 'cuando has hablado de Belén yo no tengo ni idea porque yo no pregunto por contratos' y le dije que no la había visto así en la vida". Terelu le respondió que era hora de contar toda la verdad y mencionó aspectos personales de Belén Esteban que Lydia se negó a discutir en público, como contratos y vacaciones: "Yo creo que no vienen a cuento".

Estas declaraciones enfurecieron aún más a Belén Esteban: "¿A ella qué tres cojones le importan mis vacaciones?", dijo la de Paracuellos del Jarama. Belén lamentó que Terelu compartiera información personal con una compañera y lo atribuyó a la envidia: "Lo que me parece es que tienes envidia". Además, advirtió que si Terelu decidía hablar, todos podrían hacerlo: "En la vida hemos contado las conversaciones que tuvimos con Terelu. Pero cuidado. Si ella dice que va a hablar, igual vamos a hablar todos de todo".

Esta situación ha deteriorado una relación que alguna vez fue más allá de lo profesional. Belén se quejó de que Terelu había insinuado que ella estaba muy por encima del resto de colaboradores: "La gente va a pensar que soy Taylor Swift y que vengo con 75 tráileres y cobro 140 millones".