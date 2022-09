La confesión más impactante de Cristina Pedroche: "A veces me siento perdida"

Cristina Pedroche ha vivido un verano de lo más intenso. Sus vacaciones, protagonizadas por un potente viaje a México junto a su marido, el chef Dabiz Muñoz, han generado mucha envidia entre sus seguidores, mostrando un verano lleno de lujos. Ahora, tras la vuelta a la rutina, Pedroche ha querido mirar hacia atrás y repasar los momentos más destacados de su vida, redactando una carta de lo más emotiva.

Estos días no están siendo fáciles para la presentadora, es por ello que ha publicado su carta más sincera. Algo que, según ella, no tiene "sentido para todos vosotros", pero que la publica por si puede ayudar a alguien. "Que sepas que no estás solo/a. Que somos muchos los que a veces nos sentimos perdidos. Y que no pasa nada", ha espetado en el post en cuestión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

"Querida Cristina", comienza la carta. "Te veo desde fuera y estoy muy orgullosa de ti, de tu progreso, de tus cambios, de cómo has madurado, de que siempre has sabido anteponer tus ideales y principios a trabajos/dinero/personas", continua.

Pedroche, que ya acumula 33 años a sus espaldas, asegura que es consciente que le queda "mucho camino por recorrer". Pese a ello, tiene claro que todas las Cristinas, "como la Cristina niña y la Cristina adolescente, y yo, tu voz más serena, tu parte más sensible y a veces la más escondida" siempre estarán a su lado para aconsejarle en los momentos difíciles.

La presentadora de las campanadas por excelencia asegura que lo más importante es no olvidar "la inocencia de cuando apenas sabía leer y escribir". Tampoco "las ganas de comerte el mundo cuando ha ido creciendo" o "las ganas de disfrutar, de reír y pasártelo bien".

En la carta, Pedroche también ha reservado un espacio para las cosas menos buenas. "Nadie puede hacerte sentir no vista o no válida, ni a nivel personal y profesional", ha escrito la presentadora de Love Island, asegurando que esto forma parte de esas "otras cosas que no son tan bonitas o tan fáciles de escuchar".

Esta carta, intensa y emotiva, la ha escrito "para dejar de sentir esa presión en el pecho". Pedroche culmina el escrito asegurando que "al final todo saldrá bien, y si todavía no todo está bien, es porque no es el final", sabiendo que la Cristina del futuro será feliz.