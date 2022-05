Cristina Pedroche "abandona" a Dabiz Muñoz por este motivo

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz son una de las parejas más mediáticas y queridas de nuestro país. La presentadora de televisión y el chef estrella michelín comparten vida sentimental desde hace casi siete años. Ahora, Pedroche y Muñoz se separan momentáneamente por motivos laborales, pues Pedroche pone rumbo a las Islas Canarias para la grabación de Love Island, que estrena su segunda temporada este mismo domingo en Neox.

“La máxima diferencia con otros formatos es la emisión en tira diaria, es ese efecto de casi directo, y sobre todo la interacción que permite este directo al público, por la que pueden votar”, explicaron miembros de la cadena en la presentación del programa. Love Island mantendrá su emisión de domingo a jueves a las 21h en Neox y contará con un programa exclusivo semanal en ATRESplayer PREMIUM.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Además de dejar a Dabiz Muñoz unas cuantas semanas solo, la presentadora se ha visto obligada a abandonar Zapeando, el programa de laSexta en el que trabaja como colaboradora. "En esta mesa hay una persona que está a punto de dejarnos", explicó de manera jocosa Dani Mateo durante el programa del pasado jueves. "Tengo muchas ganas de irme y conocer a los isleños", añadió Pedroche, que asegura que los perfiles de esta temporada son más que interesantes.

"El nivel va para arriba y lo que me gusta es que con la primera temporada ya demostramos que el programa funciona y existe el amor", pues tanto la pareja finalista como la ganadora continúan disfrutando de su amor en la actualidad. "Yo entiendo que se vaya, porque es un programa muy divertido. Pero aparte de la tristeza que me provoca que se vaya del programa, porque me gusta compartir mesa con Cristina, es que es muy tonta. Ayer inaugurando RavioXO y se va hoy", ha destacado Miki Nadal, asegurando que la presentadora no podrá disfrutar del nuevo restaurante de su marido.