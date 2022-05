Eva Soriano y el futuro de la televisión pública

TVE no pasa por su mejor momento en lo que a audiencias se refiere. Si bien parecía que la Corporación se había rendido, apostando por una legislatura de inacción liderada por José Manuel Pérez Tornero, RTVE ha demostrado estar dispuesta a centrarse en impulsar la televisión pública de nuestro país. Con la música y la cultura como pilares indispensables, TVE se enfrenta a muchos retos en su proceso de transformación, con la adaptación a los nuevos consumos y diferentes públicos como principal tarea pendiente.

Sin duda alguna, Eurovision ha sido la gran baza del primer año de mandato de Pérez Tornero. La ideación del Benidorm Fest y la reestructuración del equipo de trabajo centrado en la candidatura española para Eurovision han logrado grandes resultados, consiguiendo un tercer puesto histórico en el festival europeo. Pero más allá de eso, RTVE ha logrado dar a Eurovision el lugar que se merece entre el público español, creando y adaptando espacios para darle visibilidad al festival. Uno de los movimientos que han destacado ha sido la emisión de un especial de La Noche D, emitido por primera vez en directo y centrado en Chanel y su aplaudido Chanelazo.

Una Eva Soriano sublime ha conducido dos horas de espectáculo televisivo en directo. "Hoy esto está siendo espectacular porque me están dejando hacer lo que me da la gana", espetaba Soriano en plena entrevista. La comunicadora de Reus ha estado de lo más natural, siendo rápida en los momentos de humor y teniendo un sentido del espectáculo y del ritmo televisivo envidiable. Si bien justeaba en sus primeros programas de La Noche D, emitidos en falso directo, en a penas media hora de directo real Soriano ha demostrado las tablas que tiene ante las cámaras, ganándose el beneplácito del público. Y es que el futuro de la televisión pública pasa por aquí, por dar espacios a rostros nuevos y no coartarlos con guiones que desprenden olor a naftalina.

Comunicadoras como Eva Soriano o Inés Hernand deben tener más presencia en los medios públicos de nuestro país. Si el reto de RTVE es conectar con la gente joven, la apuesta debe ser firme, ofreciendo espacios en prime time con libertad plena. Más escaletas y menos guiones. Más confianza y menos colaboradores de apoyo que manchan el plano. Anoche, mientras Eva Soriano charlaba con seis artistas que han conseguido conectar plenamente con el target juvenil, aparecía Leo Harlem para hacer sus habituales bromas de cuñado. ¿Es necesario?

Para conectar con los jóvenes TVE necesita más Gen Playz y menos Enred@ad@s. Más La Noche D y menos telenovelas alemanas de saldo. Complementar las parrillas tradicionales con formatos digitales como Eurodramas y comedias, apuestas arriesgadas que de verdad hablan en el idioma de las nuevas generaciones. Contenidos que vayan más allá de la pantalla y conecten con lo que pasa en la calle, con lo que viven los jóvenes de nuestro país ¿De verdad no funcionaría ubicar a Eva Soriano en un late night diario al más puro estilo La Resistencia? Si algo está claro es que el entretenimiento forma parte del servicio público y si por algo tiene que apostar RTVE es por captar a nuevos talentos y asegurarse una cartera de presentadores que mantengan vivas las parrillas tradicionales y digitales de la Corporación en el tiempo. De nada sirve potenciar a rostros juveniles un rato para cumplir la cuota y dejarlos escapar a la primera de cambio. RTVE será de mujeres como Eva Soriano o no será.