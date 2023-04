Anabel Pantoja desvela la contundente decisión que ha tomado para superar a Yulen Pereira

La popular influencer y colaboradora de televisión, Anabel Pantoja, ha decidido pasar las vacaciones de Semana Santa en su ciudad natal, Sevilla, junto a su familia, tras la reciente ruptura con su exnovio, Yulen Pereira. Anabel, quien ha pasado por momentos difíciles en las últimas semanas, ha decidido rodearse de sus seres queridos en un intento por superar esta etapa.

A pesar del interés de los medios de comunicación por conocer más detalles sobre su ruptura con Yulen Pereira, Anabel Pantoja ha sido tajante en su negativa a responder a las preguntas de los periodistas. "Mi psicóloga me ha dicho que no responda", ha espetado Anabel. Cuando se le ha preguntado si es cierto que está acudiendo a terapia, la sobrina de Isabel Pantoja ha sido todavía más contundente: "¿Por qué me preguntas si es verdad? No te lo voy a decir así de broma".

Los periodistas también han intentado conocer la opinión de Anabel sobre las nuevas informaciones que están saliendo a la luz sobre su exnovio, pero ella ha rechazado pronunciarse al respecto. "No y no quiero saberlo porque mi psicóloga me ha dicho que no me contaminéis con cosas de esas. De verdad, no voy a pronunciarme en eso", ha afirmado.

A pesar de todo, Anabel ha asegurado que se encuentra bien y ha deseado felicidad a todas las personas que le rodean. "Al final, la vida solo es una. Si no se disfruta y se está amargado, pensando... No hablo de Yulen, hablo de la gente...", ha dicho Anabel en referencia a su situación personal.

En cuanto a las informaciones que han apuntado a que la comida podría haber sido una de las razones de la ruptura, Anabel ha calificado esta idea de "infantil y muy triste". Además, ha tenido palabras de elogio hacia su exnovio, a quien ha definido como "un ser estupendo".

La sobrina de la Pantoja ha decidido pasar las vacaciones de Semana Santa junto a su familia en Sevilla, tratando de superar la difícil etapa que atraviesa tras su ruptura con Yulen Pereira y el fallecimiento de su padre. A pesar del interés de los medios por conocer más detalles, Anabel ha sido tajante en su negativa a hablar sobre su situación personal, siguiendo los consejos de su psicóloga.