María del Monte reacciona a la salida del armario de Isabel Pantoja

Tras revolucionar el Orgullo de Sevilla, María del Monte fue la escogida por RTVE para presentar el especial Saca tu orgullo. La primera retransmisión de la corporación para hacer seguimiento del Orgullo de Madrid tuvo dos grandes maestros de ceremonias. A María del Monte se unió el venezolano Boris Izaguirre. Durante más de tres horas, el dúo de presentadores conectó con reporteros, entrevistó a rostros célebres del colectivo y reivindicaron los derechos LGTBIQ+.

Este especial llegaba horas después de la reaparición pública de Isabel Pantoja. La tonadillera actuó en Plaza España tras ser galardonada con el Premio Míster Gay 2022. Ante miles de personas, Pantoja se liberó utilizando las mismas palabras que María del Monte en el Orgullo de Sevilla. “Vuestro orgullo es mi orgullo, porque sin vosotros y los de todo el mundo, ésta que está aquí no estaría aquí de pie”, espetó la cantante, añadiendo que era "una más de ustedes".

Como no podía ser de otra manera, Boris Izaguirre aprovechó el especial de RTVE para preguntar a María del Monte sobre el momentazo protagonizado por la tonadillera. “María, tú dijiste yo soy una más de vosotras, ¿crees que realmente hay similitud de discursos?”, preguntó Izaguirre, a lo que la cantante de sevillanas respondió un directo “No lo sé, yo dije lo que mi corazón me dictó”. ″¿Crees que ella dijo lo que le dictó su corazón?”, agregó el venezolano. “Eso pregúntaselo a ella, yo hablo del mío. Yo hablé desde el corazón, no lo tenía preparado y me dejé llevar. Visto lo visto y viendo lo que se sigue viendo, había que dar pasos para que esto siga funcionando y que no vaya hacia atrás en ningún momento”, culminó María.

“Me parece fantástico que vosotras dos coincidáis en el tiempo y en esta frase y en este momento”, aseguró el presentador, algo que molestó a la cantante. “No, no hemos coincidido, con dos semanas de diferencia, no ha sido del mismo día”, espetó del Monte. Pese a la insistencia de Boris, María no ha querido continuar con la conversación y ha esquivado el asunto cambiando de tema habilidosamente.