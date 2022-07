Isabel Pantoja se libera en el Orgullo: "Soy una de ustedes"

Todos auguraban la gran sorpresa de la noche, pero nadie esperaba que fuera a dar el paso. Isabel Pantoja ha seguido la estela de María del Monte y ha aprovechado su participación en el Orgullo de Madrid para salir del armario. La tonadillera ha utilizado precisamente la misma frase que utilizó María del Monte en su discurso en Sevilla.

"Vuestro orgullo es mi orgullo. Sin vosotros, los de todo el mundo, esta que está aquí, no estaría aquí de pie. Os lo agradezco de todo corazón a este colectivo que llevo en mi alma. Gracias a ustedes hemos podido ser artistas, de las grandes, que no se olvidan. Y si no se olvidan es por ustedes, porque lo dais todo y nosotros necesitamos a este colectivo maravilloso que es el LGTBI", ha detallado Isabel Pantoja sobre el escenario ubicado en Plaza España, repleto de personas que reivindicaban y festejaban los derechos del colectivo LGTBIQ+. "Yo soy una de ustedes", reconocía la artista para concluir su discurso, generando un gran aplauso del público.

Isabel Pantoja: “Yo soy una más de ustedes” pic.twitter.com/F3Za2TRZSh — Diego 🍉 (@diegobferrandez) July 8, 2022

Ya en el Orgullo de Sevilla, María del Monte pronunciaba unas palabras muy parecidas. “Quiero que sepáis antes de bajarme de aquí, que soy una persona más de los que estamos aquí”, explicaba la sevillana. “¿Qué pensáis, que soy un robot y no he formado mi familia? Claro que la tengo, desde hace 23 años”, explicaba, haciendo referencia a su relación con Inmaculada Casal.

Isabel Pantoja y María del Monte compartieron una bonita amistad que ahora, con perspectiva, podría entenderse como un noviazgo. Ambas artistas eran grandes amigas, pero su relación cambió de la noche a la mañana por culpa de una tercera persona: la locutora de radio Encarna Sánchez. Las malas lenguas aseguran que los celos de la periodista fueron los causantes de la separación entre la tonadillera y la cantante de sevillanas. Pese a ello, todo son rumores, al menos de momento.