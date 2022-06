¿Quién es Inmaculada Casal, la reportera de Canal Sur pareja de María del Monte?

Se ha vivido un momento histórico en el Orgullo de Sevilla. María del Monte ha salido del armario públicamente, demostrando que a sus sesenta años nunca es tarde para liberarse. "Jamás en mi vida me he escondido de nadie ni lo voy a hacer nunca", espetó la cantante en el pregón de las fiestas que defienden los derechos de las personas LGTBIQ+. Junto a ella, estaba Inmaculada Casal, periodista de Canal Sur que lleva compartiendo vida con María del Monte desde 1999.

La orientación sexual de María del Monte era vox populi, pero tanto periodistas como el círculo de amigos de la pareja han respetado sus tiempos. Nadie tiene derecho a sacar a nadie del armario y no ha sido hasta ahora, tras la muerte de la madre de la artista, que hemos podido escuchar de la boca de María un discurso tan reivindicativo y orgulloso. Sin duda, María nunca ha escondido a Inmaculada. Ambas se han dejado ver juntas públicamente en más de una ocasión.

De hecho, no hay que ir muy atrás en la hemeroteca para verlas juntas. María del Monte acudió al desfile de Dior en Sevilla acompañada de su pareja, Inmaculada. Pese a no posar en la alfombra roja juntas, en el perfil de Instagram de la periodista las podemos ver sonrientes y pletóricas. Tras salir del armario, Toñi Moreno, amiga de la cantante, ha querido reflexionar sobre el tema. "Esta noche en Sevilla, María del Monte ha salido del armario. Ha dicho una frase algo así como yo soy uno de vosotros y mi pareja está aquí abajo. Yo sé lo que a ella le ha costado ese paso", ha relatado.

Inmaculada Casal, pareja de María, lleva 23 años con la artista. Catalana de sangre, pero andaluza de corazón, Casal es periodista, licenciada por la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad, Inmaculada es reportera de los servicios informativos de Canal Sur. En esta misma cadena la periodista ha presentado programas como Contraportada y ha dirigido Contigo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Inmaculada Casal Llamas (@inmaculadacasal)

"Todos sabéis lo celosa que es María de su intimidad. Ella es trasparente y tiene poco que ocultar, pero si algo no le gusta es que hablen de su vida y menos si ella no lo hace. Respeta a los programas y a las personas que se sientan para comerciar con sus amores y pasiones. Eso sí, ella no está en venta y lo recuerda cada vez que puede", relató la propia Inmaculada en su blog.

La pareja de María del Monte tiene únicamente dos años menos que ella. Además, tiene una hija, que mantiene una muy buena relación con la artista. La liberación que ha supuesto el Orgullo de Sevilla para María permitirá verlas juntas más a menudo. Y es que verlas felices es el mayor premio para todos nosotros.