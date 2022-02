El voto telemático

La desmedida alegría con la que el banco del Gobierno acogía el resultado de la votación por la que se aprobaba la nueva ley de reforma laboral, que deroga la que aprobó la ley anterior debida al gobierno de Rajoy, y especialmente la de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, siempre tan excesiva, demuestra la mucha importancia que se le atribuía por el Gobierno. Pero el éxito no hace olvidar que la aprobación la recibe por una equivocación de un diputado del PP, Alberto Casero, el que dice que cuando voto electrónicamente, desde su casa en Madrid, por encontrarse enfermo lo hizo con un "no" a la aprobación, pero el sistema registró un "si" y cuando lo advirtió, informó a la presidencia del Congreso y ofreció acudir personalmente a la asamblea, para corregir el sentido de su voto, pero no se le permitió la corrección. Dicen los expertos que no hay precedentes del fallo del sistema, ni de que repita un voto el diputado, compareciendo personalmente por un error informático.

La cuestión se había convertido en trascendente porque dos diputados de UPN, a última hora, se sumaron al bando del "no" y con ello el Gobierno perdía la votación, a la que, como dije, tanta importancia se le atribuía. El vicepresidente segundo, Alfonso Gómez Rodríguez de Célis, dice que al diputado equivocado, ni siquiera le dejó acceder al Congreso.

Lo del voto equivocado, que aduce el diputado cacereño, necesita de una explicación, porque como señalan los expertos no hay precedentes de que el sistema falle, cambiando el sentido del voto, ni tampoco que se repita un voto personalmente por un error informático. Realmente por muy mal que se encontrará de sus problemas estomacales, dado que lleva tiempo en el Congreso, no pudo equivocar el botón que apretar, por eso hay que pedirle que se concentre en ese momento tan importante. El sistema le ayuda, porque pide una doble confirmación de voto y algún periodista, mal intencionado, dice que "no es la primera vez que le diputado del PP se equivoca". La cuestión no acaba aquí, aunque la ley seguirá estando aprobada y la anterior, derogada. En una reunión de la Mesa el letrado tendrá que pronunciarse sobre si las actuaciones d la presidencia se ajustaron a Derecho y la diputada de Vox, Macarena Olona anuncia que agotará todas las instancias. Dicen que la nueva ley no es tan reformista como se presume. Es un error humano lo que le da tanta actualidad y ha puesto de relieve la debilidad humana.