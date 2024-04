De esta temporada me quedan dos certezas. Una, que el Cádiz ha hecho méritos más que suficientes para ser uno de los que acaben descendiendo a Segunda. La otra, que tiene que haber una mano arriba que no quiere que bajemos. En el techo de la Capilla Sixtina, la mano de Adán, junto a la de Dios, debía ser sustituida por un escudo del Cádiz o por la mano del capitán del equipo amarillo, porque mira que nos están dando oportunidades. Cuanto más muertos parecemos, aparece otra vez la chispita al final del túnel. Pero para eso hay que ganar, queridos. Es como el chiste del catalán que iba a pedirle a Dios que le tocaran los Euromillones, y después de un año escuchó la voz de Dios, que le dijo: “Yo te ayudo, pero por lo menos compra el boleto, picha”. Pues así estamos, cerca de todo, pero si no ganamos no va a haber manera. Lo de hoy es una final en toda regla. Tanto es así que me atrevo a decir que si no ganamos nos vamos a Segunda sin remisión. Porque sería la continuación perfecta al cuplé de Los Cubatas de “Yo no veo que el equipo de Irigoyen…”. En aquel 86, lo que impedía ver a los chirigoteros era la visera del antiguo Carranza, pero ahora son otras cosas las que no vemos. Chispa, ilusión, remates a puerta, entrega, fe, y otras muchas que cabrían en esta lista. No se ya cuantas veces se ha oído eso, tras un partido nefasto, de “tenemos que levantarnos para ofrecérselo a la afición”. Pero el himno del Cádiz de este año podría ser el “Hoy no me puedo levantar”, de Mecano. Porque esa es otra. Lo mismo no es que no se quiera, igual es que no se puede, que no damos para más. Pues de todo eso vamos a salir de dudas en los partidos que quedan. Empezando por el de hoy, a vida o muerte. Si al Mallorca le da por ganarnos, se nos escapa definitivamente a 9 puntos. Si perdemos es que no merecemos quedarnos en primera en esta liga tan barata. Pero hay que ganar como sea, porque vuelve la luz. El pinchazo del Celta ayer, sumado a una victoria ante el Mallorca, nos dejaría a solo tres puntos de los otros dos candidatos a visitar la Venta del Nabo que, aunque el Cádiz parece tener reserva… todavía no estaría todo dicho. Para mí la clave está, aparte por supuesto y como condición sine qua non de ganar hoy, está en salir vivo, es decir, a dos o tres puntos como máximo tras nuestro partido contra el Real Madrid de la semana que viene, y a falta de cuatro jornadas por disputarse.

En esos partidos, el Cádiz tiene un calendario bastante más asequible que Celta y Mallorca, sobre todo los gallegos. Pero claro, todas estas cuentas de la lechera no sirven absolutamente de nada si nosotros no ganamos. Un servidor anda como casi todo el cadismo; de verlo todo negro una semana a volver a ilusionarse la siguiente. Parece complicado, sí, pero esto es Cádiz y el Cádiz. Y si hay un equipo que desafía a todas las leyes de la lógica y de la razón, ya saben cuál es. Aquí sabemos más de imposibles que en el resto de España. Es que otra vez se puede, coño. Qué sufrimiento, joé. Vamos.