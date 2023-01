Estamos en un nuevo año y parece oportuno ver lo que ha ocurrido en el año por ahora. Comenzamos con que se ha conseguido que en Cádiz se celebre el Congreso de la Lengua, que tantas veces se ha negado a nuestra ciudad. Aquí, con nuestro acento propio del habla, siempre nos hemos preocupado por nuestro idioma. "Bastinazo" se incorporará al Diccionario de la Lengua, porque ahora sólo figuraba en el Diccionario gaditano. Y con él entrará en el diccionario la palabra "bastina" puesto que la incorporada es sólo un aumentativo de esta. Quedan en la sala de espera, esperando su turno, "bojiga" o "barrilete".

Es también noticia reseñable que cambiaremos de alcalde, cumpliendo con lo que prometió de que no se presentará a la reelección y un joven de su equipo, David de la Cruz, asumirá el reto de presentarse. Quedan muchas cosas que hacer desde la Alcaldía y el que gane las elecciones habrá de esforzarse en lograr algunas de las cosas pendientes. Durante el mandato de ese alcalde ha tenido lugar el viaje inaugural del Trambahía, que circula entre Cádiz, San Fernando, un tramo muy pequeño del municipio de Puerto Real y Chiclana, ida y vuelta. Se quejan algunos de los alcaldes de las poblaciones citadas que está pensado para responder a necesidades que no son las actuales. Y no ha sido obra del hombre, sino de la naturaleza que los pantanos que nos suministran agua, se han recuperado en 15 días y esta recuperación es de más de la mitad del agua perdida en un año.

Lo nunca visto: Andalucía lidera la creación de empleo en España en 2022. El paro bajó en casi 57.000 personas que es el mejor dato en 13 años. Cádiz y Huelva habían sido las provincias andaluzas con mayor tasa de desempleo con un 25,02 % y 21,77 % respectivamente. Málaga, Sevilla y Cádiz encabezan el ranking de los parados con 160.800; 152.100 y 142.300 respectivamente.

El Daesh, según informaciones solventes, ordenó hace dos años a sus fieles atacar iglesias en España. El autor del atentado de Algeciras no sabemos si ha cumplido con esa orden. Es un dato intrascendente y lo que nos queda es la crueldad del vagabundo marroquí que entró en España en patera en 2009, residía en Algeciras y no estaba bajo vigilancia policial.

No se podía encontrar mejor candidato a la Alcaldía de Cádiz por el PP que su presidente por esta formación en la provincia, Bruno García. Él no ha recibido el encargo con alegría porque es consciente de las dificultades que implica.