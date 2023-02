Se acercan las elecciones municiopales del próximo 28 de mayo y, por ello, se van publican multitud de encuestas con sus correspondientes resultados. Los candidatos que no tienen en ellas resultados brillantes buscan excusas, y los que sí los tienen procuran no sacar pecho y hacen ver que se conforman con ellas.

Esta misma semana ha salido a la luz pública la encuesta del Estudio de Opinión Pública, Capitales andaluzas 2023, que ha sido elaborado por la fundación Centro de Estudios Andaluces (CENTRA). Este sondeo da al Partido Popular en las elecciones a la Alcaldía de Cádiz entre 13 y 14 concejales, lo que apunta a que la candidatura del PP que lidera Bruno García es la que conlleva mayor ilusión entre el electorado. Con este resulttado el Partido Popular estaría rozando la mayoría absoluta. La tendría asegurada de lograr los 14 concejales y ganaría con una mayoría simple si se quedara en 13.

Como el sondeo se hizo entre el 8 y el 10 de noviembre, hace por tanto casi tres meses, pudiera suceder que Adelante Andalucía y el PSOE se unieran para impedir que gobierne el PP, aunque el candidato de Adelante Andalucía, David de la Cruz, ya ha negado esa posibilidad, porque "los modelos de sociedad que defendemos en cuestiones fundamentales como los apartamentos turísticos o la manifestaciones de los trabajadores de la industria del metal, son diferentes", ha dicho esta semana. Queda tiempo para que las elecciones municipales se celebren, casi cuatro meses para ser concretos, pero es sabido que las encuestas reflejan una intención de voto y esta puede variar, más que por la campaña en sí, por la metedura de pata de alguna formación política.

Por otro lado, hay que lamentar que haya muerto Enrique Pérez, con 92 años. Fue capataz del paso del Cristo de la Buena Muerte y antes fue cargador durante muchas salidas procesionales. Y no sólo cargó al Cristo de esta cofradía sino también al Cristo de la Misericordia de la Cofradía de la Palma, y todo ello pese a su débil apariencia física. Cuando Antonio Grosso (q.e.p.d.) fue elegido Hermano Mayor de la Cofradía de la Buena Muerte, volvió Enrique a llevar el paso e hizo una salida bajó la rampa de la Catedral con los cargadores al revés. Seguramente que al llegar al cielo, el Cristo le preguntó por qué había hecho esta innovación. No nos consta su respuesta. Sólo sabemos que el Cristo parecía no estar enfadado con él... o, por lo menos, así nos lo aseguró el mpropio Enrique.