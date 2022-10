El tren tranvía

Hace pocos días que ha tenido lugar el viaje inaugural del Trambahía, que circulará (D.m.) entre Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Chiclana, ida y vuelta. Se ha hecho esperar mucho, 16 años según dicen, pero ya lo tenemos. Comparte instalaciones con los trenes de Cercanías, Media Distancia, Alvia y Torre del Oro de Renfe, posible gracias al cambio de la ley del sector ferroviario.

Simboliza la apuesta por la sostenibilidad, que se nutre de energías 100 % renovables en su totalidad y que aspira a sacar de la carretera a más de 1 millón de vehículos. En el viaje completo invertirá una hora.

En los discursos de las autoridades se ha subrayado el reto que el proyecto ha supuesto para las administraciones y es un ejemplo de "cooperación y colaboración entre administraciones e instituciones", que ha costado 267 millones de euros y la mayor inversión que la Junta ha hecho en una infraestructura metropolitana. Se prevé la incorporación de tres nuevas unidades del tren tranvía para aumentar la flota. Renfe será el operador de la línea y será gratuito para los usuarios que dispongan de abono recurrente de Cercanías.

Como es habitual, los alcaldes de las poblaciones por donde circule el tren, después de alabar su realización, critican el proyecto porque, a su juicio se queda corto. Así, el alcalde de Cádiz dice que es un proyecto que "está parido con la perspectiva de hace una década, por lo que está pensado para responder a necesidades que no son las actuales" y añade que el éxito del proyecto dependerá de la capacidad de la Junta de mirar el futuro, adaptarse y actualizarse. Para el alcalde no es normal que el tranvía llegue a Cádiz cada hora y "sería un éxito que el tranvía llegue siempre a Cádiz y con una frecuencia igual o inferior a la que ofrecen los autobuses interurbanos". Así, -añade el alcalde- estaríamos haciendo una apuesta por interconectar de manera sostenible la Bahía de Cádiz. Y sigue diciendo que todo lo que no sea esto estará abocado al fracaso. Da la impresión que los alcaldes, en este caso, el de Cádiz, cuando se consigue algo para su ciudad que no haya sido conseguido por él miran la realización por encima del hombro. Solo dos alcaldes, los de San Fernando y Puerto Real, agradecen la inversión. Puestos a exigir se me ocurre que el viajero con su billete para todo el recorrido pueda bajarse en cualquiera de las paradas y volver al tren.