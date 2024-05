Las tres remontadas en las últimas cinco jornadas a las que se aferra el Cádiz CF: se deben dar dos condiciones

El Cádiz CF se adentra en al esprint final de la temporada 2023-24 en una situación límite que le convierte en un claro candidato al descenso a Segunda División. A falta de cinco jornadas para el desenlace, ocupa la 18ª posición con 26 puntos, a cinco de la 17ª plaza habitada por el Celta de Vigo con 31 y a seis de la 16ª en la que reside el Mallorca con 32. El reciente empate (1-1) ante el cuadro bermellón en el estadio Nuevo Mirandilla acabó de dar la puntilla a los gaditanos.

La errática trayectoria del conjunto amarillo dibuja un horizonte nada alentador. Sólo un milagro puede propiciar su salida del pozo en los últimos coletazos del campeonato. Tiene que visitar al Real Madrid en el 34º capítulo liguero, recibir al Getafe (35º), jugar como visitante ante el Sevilla (36º), ejercer de local frente a la Unión Deportiva Las Palmas (37º) y terminar en el terreno del Almería (38º).

La única solución es ganar y esperar el fallo de alguno de sus rivales directos. No hay nada peor que depender de los demás, pero es lo que se ha buscado un Cádiz CF que no ha llegado a carburar ni con Sergio González ni con Mauricio Pellegrino. La esperada reacción no se ha producido. Todo lo contrario. El equipo se ha ido hundiendo hasta colocarse al borde del abismo.

La lógica anuncia la marcha del conjunto amarillo a la categoría de plata. Es lo más probable con lo lejos que está del 17º puesto a estas alturas del curso. Pero no se siempre se cumple la lógica. Algunas veces, pocas, los pronósticos saltan por los aires.

Lo habitual es que un equipo que llegue con cinco puntos por debajo de la permanencia a falta de cinco jornadas baje a Segunda. Es lo que ha sucedido durante más de dos décadas desde la implantación del modelo de tres puntos por victoria, aunque ha habido excepciones que alimentan las pocas esperanzas que pueda haber en el Cádiz CF.

Tres equipos lograron salvarse en diferentes temporadas tras llegar a las últimas cinco jornadas con una desventaja aún mayor de la que el Cádiz CF tiene ahora. Para ellos se cumplieron las dos condiciones: hicieron sus deberes a la vez que se beneficiaron del frenazo que sufrieron los adversarios que también estaban metidos en la misma contienda.

En la campaña 2004-25, el Mallorca ocupaba la 18ª posición con 28 a siete puntos de la 17ª en la que estaba el Levante con 35. El cuadro balear sumó 11 puntos en el esprint final y el Levante sólo dos. Se salvaron los bermellones con 39 puntos y bajaron los valencianos con 37.

En la 2011-12, el Zaragoza presentaba una cuenta de 28 puntos en la 33ª jornada en la 18ª plaza. El Villarreal vivía en la 17ª con 35, siete más que su rival. La situación dio un giro radical en los últimos cinco compromisos cuando el cuadro maño ganó todos los partidos y se salvó con 43 puntos mientras el Villarreal descendió con 41.

En el curso 2014-15, el Granada parecía desahuciado en la 19ª posición con 25 puntos, a seis del Almería y el Eibar, 17º y 16º con 31. El conjunto nazarí se salvó al llegar a 35 al sumar 10 puntos en los últimos cinco episodios, el cuadro almeriense sólo uno y cuatro el equipo vasco.