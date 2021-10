Las fechas del Carnaval

Una muy arriesgada decisión es la que quiere tomar el alcalde de Cádiz, en cuanto a la fecha de celebración en este año de 2021 del Carnaval, antes llamado "fiestas típicas gaditanas". El gran alcalde de Cádiz que fue José León de Carranza (ahí están sus realizaciones para demostrarlo), encontró un inteligente subterfugio para que en Cádiz se celebrase el Carnaval como antaño, prohibido entonces por el gobierno de la dictadura, sin más que cambiarle el nombre y llevarlo a otra fechas distintas del comienzo de la Cuaresma. La rehabilitación del Carnaval, aunque oficialmente no se llamara así, fue evidente y permitió con el tiempo y el cambio de régimen alcanzar una vitalidad y difusión como nunca antes había tenido. Ya he escrito que no estuve presente en ningún año, por razón de estudios, en las fiestas típicas de don León, y sin vivencia, puede decirse, al estilo colegial que, en materia de Carnaval, "estoy pegado", aunque con los años he podido conocer y tratar a algunos de sus grandes autores y admirar su gracejo y su inteligencia, para decir lo que querían y a salvo de querellas judiciales.

En este año el alcalde de Cádiz ha tomado una decisión valiente por arriesgada, porque aunque la Junta de Andalucía ha puesto fin a las restricciones impuestas, por razón de la pandemia, (aquí y en Jaén, de toda Andalucía) quiere celebrar el Carnaval de este año fuera de fecha, llevándolo como en tiempos de don León a los meses de mayo y junio. En su elección de fecha dice que procura que no coincida con la celebración del Corpus, que en Cádiz se celebra con una solemne procesión y algún otro evento, aunque no sea el público fiel, ni las cofradías y asociaciones las que han colaborado en su demérito respecto antaño. No puedo entender porque se empeña tanto en su decisión, que quiere mantenerla, incluso cuando la Junta de Andalucía ha eliminado en todos los distritos gaditanos las restricciones de aforos y horarios, reduciendo las medidas preventivas al uso de mascarillas en interiores y para distancias insuficientes. Si esto es así no se comprende la cabezonería del alcalde que ni siquiera cede a adelantar la celebración del Carnaval un par de semanas, como le han pedido las cofradías e insiste que el adelanto sea solo de una semana, con lo que habrá coincidencia del carnaval con el Corpus "chico". Se le agradece la preocupación del alcalde por la salud de los gaditanos, pero se excede. Insiste en que no quiere que se produzca ningún contagio, pero a salvo de sus facultades adivinatorias, podría justificar el adelanto de dos semanas que le proponen, con el dictamen de la Junta.