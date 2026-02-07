Cuenta Jorge Semprún en su libro ‘Federico Sánchez se despide de ustedes’ un consejo de ministros bajo la presidencia de Alfonso Guerra donde estuvieron discutiendo más de una hora sobre si la bombona de butano se subía una peseta o 50 céntimos “para no perjudicar a la clase trabajadora”, con Matilde Fernández de adalid del populismo. Debía ser aquello un avance de lo que ahora llama el Gobierno y los tontos que le compran la idea “el escudo social”, las medidas para evitar desahucios, la subida de las pensiones y otras. Que lo diga la máquina de propaganda del Gobierno es normal, que lo repitan como papagayos los tertulianos y algunos periodistas, suena ridículo, podían decir protección social, medidas sociales o cualquier otra expresión. Parece como si el Gobierno “de coalición progresista” (otra expresión que se ha colado en el hablar cotidiano) haya inventado las ayudas sociales. El estado del bienestar empezó con Bismark y se fue aplicando poco a poco en toda Europa, primero por impulso de la socialdemocracia y luego con el apoyo de la democracia cristiana. El franquismo inventó lo que llamaban Auxilio Social, comedores para pobres que gestionaba la Sección Femenina, una especie de caridad semioficial bajo las órdenes de Pilar Primo de Rivera. Ahora el alcalde de Cádiz dice que este es el Ayuntamiento más social, medida difícil de rebatir porque no se sabe cómo calibrarlo, no hay parámetros para calcularlo. Se han muerto en lo que va de invierno cuatro personas “en situación de calle”, según el argot de alguna organización social. El servicio de ayuda a domicilio no parece que pase por sus mejores momentos, apenas se entregan viviendas de alquiler social. Muchas veces se suple la atención pública con las organizaciones sociales tipo Valvanuz, Dora Reyes, Calor en la Noche, Caballeros Hospitalarios, Despertares, Tartessos, Cáritas y otros. No digo que el Ayuntamiento no haga nada, no hay que apuntarse ni al rechazo ni a la propaganda. Antes había un centro de las Hermanitas de los Pobres, ahora un bloque de viviendas. En las Puertas de Tierra había un centro que se llamaba Niño Jesús Pobre “lo de pobre no hacía falta, Jesús nunca fue rico” cantaban Los Fígaros de Paco Alba. Lo que no podemos hacer es dejar en manos del voluntariado la solución a problemas graves, mientras lujosas comparsas cantan en el Falla, hay gente sin un techo. Mientras el Gobierno de España se gasta el dinero en propaganda y asesores, hay jóvenes sin vivienda y migrantes viviendo a salto de mata, el retrato de la España “que va como un tiro”.