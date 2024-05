La mitad de los Mártires de Chicago eran periodistas, casi todos emigrantes de origen europeo, y cinco fueron condenados a muerte. No encontrarán ustedes algo que recuerde aquella lucha en la Ciudad de Viento. Ni siquiera en los EEUU se celebra el Día del Trabajo el 1 de Mayo. Es curioso porque todos a los que se les llena la boca hablando de la clase obrera o los barrios obreros ganan más que los periodistas que cubren esa información. Mucho rollo de bulos, fachosfera, mucha gente que quiere limitar la libertad de expresión con tales excusas, y nadie habla de las precarias condiciones laborales de los periodistas. El 1 de Mayo es una reivindicación unitaria, aunque en Cádiz los más radicales quisieron significarse y montaron su espectáculo aparte, con un recorrido por eso que ellos llaman “barrios obreros”, que lo fueron en su día. Ahora en todas esas casas tienen Netflix, Thermomix, campito en Chiclana, llevan a los niños a Eurodisney en la Primera Comunión escolarizados en San Felipe o Las Esclavas, coches en la puerta de casa y tienen contratada LaLiga e incluso la Champions. Los gastos de la clase media aspiracional. Los cuatro gatos que gritaban convocados por CGT, CTM, USTEA y Adelante Andalucía viven mejor que los periodistas que informaban de aquello. Se distinguieron de la manifestación de CCOO y UGT, que no deben estar a su altura moral. Al final a una y otra van los políticos para que los vean con qué donaire llevan la pancarta. Veo a políticos que ganan más de 100.000 euros en la manifestación del 1 de Mayo y me acuerdo de los Mártires de Chicago. Incluso recuerdo cuando ir a una manifestación del trabajo era un riesgo. A la primera que acudí fue en 1976 y terminamos refugiándonos de la Policía en casa de un amigo. Al año siguiente conocí en la Glorieta de Atocha, bajo el scalextric, a un sindicalista de la USO, el cura Gabriel. Iniciamos una amistad que duró hasta el día de su muerte. Ahora nada más que van políticos a estas manifestaciones para salir en los medios. Veo las pancartas de cada partido llenas de liberados de cada organización y me da repelús. En realidad ya no hay obreros, ahora los parias de la tierra, la famélica legión, son los migrantes, entre los que no están los futbolistas millonarios, sino los que llegan en patera y los acoge la Asociación Cardjin del mismo Gabriel Delgado. Esos migrantes explotados en los peores trabajos de la sociedad de los que nadie se ocupa. Esos sí sufren racismo y explotación, pero no llevan pancartas ni van a manifestaciones “obreras y encima sufren el acoso de Vox. Como dice Nicolás Sartorius en La expansión de la democracia, los trabajadores ganaron la posguerra.