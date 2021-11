Presupuestos andaluces

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno ha sufrido lo que califican como su "mayor derrota parlamentaria", al haber sido rechazados los presupuestos que su consejero de Hacienda había preparado con tanta dedicación y esfuerzo. Las enmiendas de devolución formuladas por PSOE, Unidas Podemos y Vox sumaron más votos que los coaligados, que integran el ejecutivo, PP y C´s. Esta derrota puede haber servido para clarificar algunas cosas. Por ejemplo, que no iba en serio la propuesta del PSOE, hecha por su nuevo Secretario General, Juan Espadas, de ofrecerle al PP un "pacto excepcional" para un "momento excepcional". Lo segundo es que la indiscreción del vicepresidente Marín, de C´s, que era "una estupidez aprobar unos presupuestos en el año electoral, cuando se podían prorrogar los existentes" "quitándole así al PSOE, la posibilidad de ser útil", que ha sido consagrada como el detonante de todo es, simplemente un "obiter dicta", que dicen los juristas, o sea algo que no tenía tanta relevancia para justificar el resultado. Lo que si necesita clarificación es la actuación de Vox, sumando sus votos a los partidos de la oposición y que responde a lo que opina su portavoz de que "el PP ha mentido y estafado a los andaluces, prometiendo un cambio" y calificando su política de carroñera, sucia y de gran farsa. Y todo esto cuando las encuestas dicen que la "derecha" en la Junta sumaría el 60 % de los votos.

Preguntado el presidente Moreno que hará sin presupuestos aprobados, lo que demuestra que la oposición quiere bloquear el Gobierno, dice que "de momento" no disolverá la Cámara y se acuerda, aunque la situaciones no fueran análogas, que Chaves, basando su campaña en el bloqueo parlamentario, mejoró su resultados electorales.

Hay mucha gente en el PP que no se siente cómodo gobernando con la compañía de Vox, pero es claro que lo necesitan, porque este gobierno de izquierdas, acompañado de los separatistas, ha dividido a los españoles en dos facciones, hasta el punto que los partidos que eran de centro casi no tienen votantes, por tanto, fuerza electoral. Se lamenta el presidente de la Junta de que las decisiones de Vox se toman a 600 kilómetros, muy lejos de Andalucía y Vox se defiende diciendo que el PP ha copiado el modelo socialista y vemos como el PSOE bajo la presidencia de Sanchez, no tiene ningún reparo en pactar con Bildu y con ERC y su nuevo proyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana nos da una clara idea de que lo darán todo a cambio de los votos que le permitan gobernar.