El PP se renueva

Ya adelanté, gracias a la información aparecida en este Diario de Cádiz escrita por Melchor Mateo, que el jerezano Bruno García león, sería elegido presidente provincial del PP, en un próximo congreso, porque la presidenta Ana Mestre tenía un cargo en la Junta de Andalucía que la incompatibilizaba con la presidencia del partido. Estas son cuestiones de los partidos, opinables y que se justifican por razones de justicia distributiva, ya que los cargos siempre son menos que los afiliados que aspiran a ellos. Otros más prosaicos argumentan que, por mucha voluntad que se tenga, solo se dispone de sus unicas posaderas para ocuparlos.

En este caso creo que la decisión es oportuna, porque Bruno, me parece, que estaba un tanto desaprovechado, con el solo cargo de parlamentario, porque es un político con preparación profesional y de buen talante, que es una cualidad extraordinaria y necesaria para soportar los duelos y quebrantos que ocasiona la política. Le aconsejo a Bruno que siga en el empeño del santo de su nombre y viva el mundo de la política como si estuviera fuera de él.

Esto me lleva al comentario de que Vox, so pretexto de que la Junta de Andalucía ha aceptado a 13 menores marroquíes que habían cruzado ilegalmente la frontera (lo que se justifica además de por razones morales y humanitarias, sino también porque se trata de una obligación legal) rompe con el PP en la Junta, absteniéndose en la votación de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del territorio en Andalucía (la ley "LISTA", por sus iniciales).

Su nuevo portavoz, cesado el anterior por el partido desde Madrid, habló de presentar una moción de confianza. Es evidente que están en su derecho, con independencia del juicio que pueda merecer esta actuación que puede poner en peligro el gobierno de la Junta, porque no solo se han abstenido en una ley muy importante para el urbanismo en Andalucía si no que también dejó de apoyar otras iniciativas, como subvenciones a entidades locales y una prorroga de ayudas al turismo. Ha habido según su portavoz "incumplimientos reiterados del gobierno de PP y Cs".

En Madrid no parecen existir esos desencuentros mientras que, aquí en Andalucía parece que las cuestiones son muchas, como, por ejemplo, la supresión del tercer canal autonómico. Sería una lástima que no se corrigiesen estos desencuentros, porque el electorado no los perdona.