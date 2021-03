Desde las 0:00 horas de ayer la provincia de Cádiz ha pasado al nivel 2, que en el lenguaje introducido a causa del Covid significa 'riesgo bajo¡ de contagio. Paterna de Rivera es la única localidad de la provincia que quedará cerrada perimetralmente por estar por encima de los 500 contagios por 100.000 habitantes. Como esta localidad no tiene más que 5.777 habitantes censados (según censo publicado por Real Decreto de 29 de septiembre de 2017) habrá que establecer la correspondiente proporción y, si no me he equivocado en las cuentas, resulta que tiene de 25 a 30 vecinos contagiados. Por tanto sus más de 5.000 habitantes seguirán soportando las restricciones del nivel 3 en los 14 kilómetros de extensión superficial que tiene el municipio. Pueden consolarse tomando baños de aguas medicinales en Gigonza o en Fuente Santa o rezando en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Inhiesta a Nuestra Señora de la Soledad coronada. De Paterna son dos grandes cantaores de flamenco, como Dolores la Petenera y el Perro de Paterna. Esperemos que pronto se pongan al mismo nivel de las otras localidades de esta provincia, en cuanto a vecinos contagiados y podamos los gaditanos hacerles unas visita para disfrutar de su rica gastronomía, que ha ensalzado con justicia y razón Pepe Monforte y probar sus alcauciles con jamón, caracoles con hinojo o tomate, chicharrones. De postre, los roscos de vino, y en la euforia, cantar por peteneras.

Estar en el nivel 2, permite presumir a esta provincia de Cádiz, porque bares y comercios podrán abrir hasta las 21.30 horas y no hasta las 18.00 horas como hasta ahora venía ocurriendo. Las reuniones pueden ser de hasta seis personas, en espacios privados y terrazas, y de cuatro en el interior de los locales. Esto hasta hoy, pero la Junta de Andalucía tiene la última palabra. El próximo jueves día 18, se reunirán los expertos para decidir sobre la movilidad en la Semana Santa. Ya estaban en este nivel 2, municipios del Campo de Gibraltar como Castellar, Jimena, San Martín del Tesorillo, La Línea y San Roque y ahora pasan a este mismo nivel 2 los municipios del distrito sanitario de Campo de Gibraltar Oeste, que comprende Algeciras, Los Barrios y Tarifa.

No es un chiste, sino una evidencia médica. Han encontrado los doctores, observando a personas de más de 60 años infectadas por el coranavirus, un nuevo síntoma: el priapismo. Si usted no sabe qué es lo que es, consulte al diccionario.