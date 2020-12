La Navidad del Var

Este año no serán las navidades del bar, con b. No serán esas navidades en las que encadenemos la cerveza con los amigos del mediodía con el olor a caldito de pavo del puchero que está preparado para cenar por la noche. Muchos ese día se toman el consomé, con su chorrito de oloroso…pero no hace falta ni que se lo echen…porque ya lo traen puesto.

Este año cambiaremos la b por la v y todos tendremos un var (el video que utilizan los árbitros de fútbol) preparado por si alguien incumple las medidas de seguridad. Lo suyo es respetarlo todo, ser prudentes, aunque eso no implique que le pongamos una buena dosis de cachondeo, porque el cachondeo no te cura del Coronavirus, ni impide que te contagies, pero te permite divertirte, que falta hace.

Los habrá exageraos que le pongan mascarilla hasta a los langostinos, que coman cada uno en un cuarto de la casa y le peguen un limpiao hasta a cada chicharito que lleve la ensaladilla. Mi prima Asunción va a servir las uvas en una palangana de 200 litros para que cada grano de fruta esté separado del otro al menos dos metros y "no le hago la PCR a cada gajo porque me voy a gastar la paga extra…"

El "allegado" de Asunción, Pablo el tuerca, que siempre llega a la cena de Navidad visiblemente "allegado", dice que él para asegurarse sumergerá las uvas en anís del Mono para que así estén bien desinfectadas.

El tio lleva una semana recibiendo clases particulares de un saltimbanqui que se pone en el parque Genovés a hacer pompitas de jabón, porque así "a ver si hacemos la burbuja familiar más grande y quepo yo". Esta es una de las cosas que ha cambiado el Covid. Antes tú eras de una familia, ahora tu eres de una burbuja… como si todos fueramos de la familia Mistol.

Para que la burbuja esté separada conforme a las reglas calculamos que la abuela Aurori comerá a la altura del cuarto baño mientras que su sobrino Jesulin almorzará en el balcón, al lado del poto. Hay instrucciones precisas de cómo se debe expulsar el hueso de las aceitunas para no salirse del perímetro, y para brindar Charito, que trabaja en una tienda de movistar, ha comprado seis palo selfies para amarrar las copas y así no acercanos… Si la cosa no funciona llamaremos al que enciende las velas del paso de la Virgen de Los Desamparados para que nos deje la caña y hacernos el avio.

Y ya para que la cosa sea más segura, la abuela Aurori ha dicho que como ha visto por la tele que los colutorios son buenos contra el Covid, que en vez de brindar con Freixenet este año brindaremos con Licor del Polo Menta Fresca, eso sí cosecha del 2019.