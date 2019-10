Futuro entre puntales

Lástima daba ver esta semana pasada las imágenes que ofrecía este Diario de las aulas y del resto de instalaciones en las que los alumnos de San Severiano han sido realojados por la Junta de Andalucía. El ente autonómico de los 'populares' y el Ayuntamiento del alcalde y ex profesor José María González se lanzaban dardos envenenados para ver quién la tiene más larga o quién tiene que pagar las obras que conviertan en dignas las clases del Carmen Jiménez que ahora ocupan estos alumnos. Se quejaron frente a la Delegación de Educación y les liaron con promesas que están aún por llegar, que no hacen otra cosa que agravar más su odio a esos políticos que sólo querían sus mayorías de edad para pedirles el voto. Han estado dando clases rodeados de andamios y puntales, los mismos que tendrían que utilizar esos políticos de la diestra y de la extrema siniestra para que no se les caiga la cara de vergüenza. Son todo un ejemplo.