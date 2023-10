Puerto de Cádiz: la mudanza del Muelle de contenedores tendrá que esperar más de año y medio

El traslado de las grúas y de la actividad de la terminal de contenedores desde el Muelle Reina Sofía hasta la nueva zona que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz le ha ganado al mar no podrá llevarse a cabo al menos hasta finales de 2026.

A Teófila Martínez no le salen las cuentas para que esta mudanza pueda darse antes de esa fecha, ya que Concasa y Boluda, su actual accionista mayoritario, no moverán ni una grúa ni un contenedor hasta no tener un tren con el que mover sus cajones y, sobre todo, un túnel por el que poder entrar y salir a la nueva terminal.

Así de claro lo tienen y así lo indican a este periódico de fuentes cercanas al sector. “Estamos a la espera de que la Autoridad Portuaria nos ponga las fechas sobre la mesa”. Y hasta entonces los portacontenedores tendrán que seguir llegando a la terminal que actualmente se ubica en el Muelle Reina Sofía del puerto de Cádiz.

Esto supondrá un freno para la futura integración puerto-ciudad que necesita que se limpie el suelo del Reina Sofía de cajones y maquinarias para poder llevar a efecto buena parte del sueño que refleja el Plan Especial del Puerto de Cádiz, que recientemente recibía la bendición por la Junta de Andalucía.

Fue precisamente en ese acto que tuvo lugar en la terminal de cruceros satélite ubicada en el Muelle Ciudad, frente a Canalejas, donde Teófila Martínez reconocía que la terminal de contenedores que actualmente gestiona Concasa está ya obsoleta: “Se decidió hacer una terminal de contenedores nueva porque la de ahora ya no es competitiva porque su calado es insuficiente”.

Pues Concasa y, sobre todo, Boluda, conjuntamente con otras compañías como Ellerman o MSC, tendrán que seguir llevando a cabo su actividad como mínimo un año y medio o dos años más hasta que no se pueda llevar a cabo la mudanza hasta la nueva terminal.

A pesar de todo, las fuentes consultadas demostraron la gran confianza que tiene Boluda en el proyecto de Teófila Martínez de la nueva terminal de contenedores, además de una alta dosis de paciencia, porque responden a este periódico con un “qué le vamos a hacer, si hay que esperar pues se esperará”. A su vez se mostraron plenamente convencidos de que no habrá traslado hasta que no esté claro el futuro del túnel y del trazado ferroviario que llevará el tren desde la estación de Renfe de Cádiz hasta el suelo de dominio portuario.

El tren no tendrá más remedio que esperar igualmente hasta que el túnel no esté listo. Y, de nuevo, fue la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez quien reconocía que hace un par de semanas finalizaba el período de presentación de proyectos para, por fin, terminal la obra del polémico túnel que ha traído de cabeza a los dos últimos presidentes que ha tenido la APBC (Teófila Martínez y José Luis Blanco). “Eso nos tendrá estresados durante un año o año y medio (tiempo que durará la obra del túnel), pero, al final todo confluirá en un punto donde la ciudad y el puerto serán atractivos y tendrá más capacidad para crecer, modernizarse y generar actividad económica y empleo, que es lo que estamos buscando entre todos”.

Así las cosas, el túnel tiene frenado al tren, el tren tiene frenada la mudanza de la terminal de contenedores y la mudanza de la terminal de contenedores tiene y tendrá frenada la ejecución de la ambiciosa obra que acabará integrando el puerto en la ciudad o la ciudad en el puerto.

Pero la ex alcaldesa gaditana tiene claro que “ahora toca trabajar con el puerto como con un puzzle y terminar el túnel” .”No será nada fácil llevarse los contenedores a la nueva terminal, pero, mientras tanto, desde la APBC, en coordinación con el Ayuntamiento vamos a ir elaborando todos los proyectos de las conexiones con los sistemas generales de la ciudad, y trabajando en aquellos elementos dinamizadores que atraigan actividad hacia allí”.

Cabe recordar que la APBC ha licitado ya la terminación de la segunda fase de la nueva terminal de contenedores, próximamente licitará la obra de túnel que quedó inundado por fallos en su ejecución inicial y estos días se licitaba los ramales del acceso ferroviario que conectará el futuro muelle de carga con la red general de ferrocarriles