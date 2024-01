Balance del Turismo en 2023: El año en el que los cruceros batieron todos los récords en Cádiz

El sector turístico sigue al alza en la provincia de Cádiz. El año 2023 ha servido para batir nuevas marcas históricas, para ganar músculo en algunos de los aspectos en los que presentaba mayor déficit y para continuar ganando pequeñas batallas en la lucha contra la estacionalidad, aunque continúa dejando importantes picos en los meses de invierno. Por tanto, termina el año en el que han llegado más viajeros que nunca, el que ha contado con el mayor número de plazas turísticas disponibles en su historia, y con el gasto medio por encima de los datos de años anteriores. Teniendo en cuenta que hablamos de un sector que, según los últimos datos, supone el 16,7% del PIB gaditano, que puede alcanzar hasta el 32% en efectos indirectos y que genera un número importante de los empleos de la provincia, su crecimiento a día de hoy es una noticia vital.

Cádiz es la segunda provincia andaluza más visitada, por detrás de Málaga. En este 2023 que ahora despedimos la cifra de viajeros va a estar cercana a los seis millones. La aplastante cifra de verano lo consolida en ese puesto por encima de otras provincias que le adelantan en los meses más fríos, como Sevilla y Granada. La constante lucha contra la estacionalidad ha obtenido sus frutos y desde 2020 supera los datos de los encantos granadinos desde primavera.

Si durante 2022 todas las referencias en el sector se hacían mirando de reojo a 2019, en este 2023 podemos afirmar que la vista está puesta en el futuro para avistar nuevas cotas porque esas ya quedaron superadas en la mayoría de los ítems de análisis. A excepción de una que es bien importante, el turismo extranjero. Aún no se ha conseguido convencer al mismo número de foráneos a que vengan a disfrutar de la provincia y los enlaces aéreos y su tráfico se resienten. Sin embargo, el turista nacional ha copado el hueco que han dejado los extranjeros y lo ha superado, como ha quedado reflejado en las cifras.

El gasto medio diario en el tercer trimestre del año era de 91,50 euros por turista, una cifra que ha ido subiendo como la espuma en la provincia. En 2019 era de 79,20 euros al día, en 2021 de 84,30 y en 2022 de 88,20. Bien es cierto que los precios, y por tanto los costes, han experimentado una subida generalizada en los dos últimos años. El visitante de verano se gasta en Cádiz más que el de otras provincias andaluzas por quinto año consecutivo. No siempre fue así, ni lo es ahora en el resto de trimestres.

El Puerto de Cádiz recibe más escalas de cruceros

Pero los turistas no sólo llegan por carretera o en tren hasta la ciudad o hasta la provincia de Cádiz sino que el mar sigue siendo una de las vías de acceso a través de la cual muchas personas procedentes del mundo entero mantienen por primera vez en sus vidas un primer contacto con la ciudad y con sus gentes. No es nada complicado porque todas las navieras destacan como uno de los grandes atractivos del puerto de Cádiz su gran cercanía con el casco histórico al que pueden acceder andando y en cuestión de minutos, así como la cercanía a ciudades como Sevilla, de la que se encuentra a poco más de hora y cuarto de distancia.

De hecho son muchas las navieras, ya menos que hace unos años gracias a la labor del área comercial de la Autoridad Potuaria de la Bahía de Cádiz, en manos de Kate Bonner, que aún siguen vendiendo a Cádiz como el puerto de Sevilla. Pero se trata de una cuestión secundaria y de un tema que está trayendo también como resultado que Cádiz esté superando récords de cruceros y cruceristas impensables hasta hace muy pocos años.

Así, 2023 pasará a la historia del puerto de Cádiz por muchos motivos, entre los que se encuentra la conquista del tren no sólo en su dársena de La Cabezuela, sino también como forma opcional de acceso para las mercancías hasta la nueva terminal de contenedores. Esta conexión ferroviaria seguirá complementándose con el complejo ubicado en Jerez que ha servido, hasta ahora, como el punto más cercano hasta donde podía llegar un tren con contenedores o con carga. Esta carga pasaba ya a los camiones que sí van llegando, ya por carretera, hasta los dominios de Teófila Martínez en el puerto de Cádiz.Pero en lo alusivo al récord de cruceristas, aún a falta de registrar los datos del mes de diciembre, el año se despedirá con cifras jamás vistas.

Algunas fuentes portuarias afirman que muchos de estos movimientos se deben a circunstancias coyunturales relacionadas con viajes que muchos cruceristas tenían aún guardados tras una pandemia que dejó congelado todo el sector y todos los tráficos de cruceros.

El caso es que el puerto de Cádiz está a un paso de convertir en histórico este 2023. Si ya tiene más que asumido que será el año en el que más cruceros atraquen en sus muelles, quedaba aún pendiente de ver cómo progresaban las cifras del número de cruceristas a lo largo de lo que queda de año. Pues los datos que acaba de hacer públicos la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz indicaron que ya se habían superado con creces los 477.377 turistas llegados a Cádiz capital por mar.

Ya se ha conseguido en noviembre superar por primera vez en su historia los 600.000 pasajeros de cruceros. Entre enero y noviembre de 2023 ha recibido un total de 636.868 cruceristas, lo que supone un incremento del 72% respecto al mismo periodo del año anterior.

El número de escalas de cruceros registra ya también una nueva marca con 326, superando las 322 contabilizadas en 2018 (año completo). Esto supone un crecimiento del 14,79 por ciento respecto a noviembre de 2022.

Si se cumplen las previsiones para diciembre, con 18 escalas anunciadas, el final de 2023 traerá también un nuevo registro histórico en número de escalas, con 344, de las que 209 se encuadran en la categoría premium o de lujo, con pasajes menos numerosos y de mayor poder adquisitivo.

Si las estadísticas no fallan y la progresión del año sigue la misma tendencia, es decir, con un crecimiento de un 80% en el número de cruceristas, el puerto de Cádiz podría salirse de todas las tablas históricas y llegar a superar incluso los 700.000. En cuanto al número de cruceros, cabe recordar que la previsión de la APBC apunta a que el año podría terminar con un total de 348 escalas.

Echándole un vistazo a una tabla del número de cruceros y cruceristas llegados a Cádiz entre los años 1998 y 2023, el puerto de Cádiz pasó por un 2003 con 145.181 cruceristas, un 2013 con 377.320 y este 2023, tomando como referencia los años terminados en 3, que apuntará si la progresión sigue siendo la esperada, unos 709.000 pasajeros. De aquí se traduce que el número de cruceristas se duplica cada diez años, dejando atrás el año del coronavirus que tuvo a la mayoría de los buques turísticos fondeados por mares de todo el mundo.

A pesar de esa inclemencia que afectó tan de lleno al sector de los cruceros pero que también dejó clara la importancia y el peso de los puertos en la economía nacional, el sector del turismo en general fue uno de los últimos en recuperarse pero, cuando lo ha hecho, lo ha hecho con fuerza.

El aeropuerto de Jerez no va a lograr el millón de pasajeros en 2023

Si venimos hablando durante este balance de que todo lo que tiene que ver con el sector turístico no ha parado de subir en 2023 (viajeros, precios, cruceros, plazas hoteleras, VFT) en relación al aeropuerto tenemos que cambiar de dirección. Durante todo el año se han mantenido datos muy parecidos a los reflejados en 2022 pero el umbral del millón de pasajeros que se tenía en el horizonte cayó de las expectativas con los datos reflejados del último tirón del año. En 2022 se quedó en 915.000 pasajeros, en 2019 llegaban a 1.120.000 y todas estas cifras están lejos de los 1,6 millones que tenía allá por 2007.

El aeropuerto mantiene cifras pero no tira del turismo. Las conexiones internacionales no terminan de despegar y es el nacional y los vuelos domésticos los que dan mayor brío al aeródromo provincial. Ampliar las rutas es uno de los objetivos desde hace tiempo de los gestores turísticos, y sobre todo en temporada baja para no tener que abandonar en el letargo invernal las instalaciones turísticas, y con ese fin anunció en abril de este 2023 un acuerdo la Diputación con el touroperador Tui. Este contrato consiste en mantener durante todo el año la conexión con cinco destinos alemanes: Dusseldorf, Hanover, Munich, Stuttgart y Francfort. Garantiza así un riego fluido de turismo germano, con al menos una ruta a la semana incluso en temporada baja.

Sin embargo, durante los meses de diciembre y enero solo se mantienen las rutas comerciales con Francfort y en noviembre con Dusseldorf. El resto no volverán hasta la mitad de febrero. El Patronato de Turismo explica que no están obligados a mantener una ruta comercial, sino que pueden ser vuelos operados directamente con agencias de viajes y no salen como vuelo regular. El contrato es por dos años, prorrogable otros dos.

Los que sí persisten durante todo el año en sus rutas tras otro acuerdo con la Institución provincial son la aerolínea Binter, que enlaza el aeropuerto jerezano con Tenerife y Las Palmas. Destinos franceses y británicos se enquistan a pesar de que Diputación también intentó rubricar contratos similares, sin embargo quedaron desiertos porque ninguna compañía se presentó al concurso. Nuevos enlaces con el extranjero parecen vitales para recuperar el tráfico que una vez tuvo y al que la provincia tiene ahora mejores recursos para engatusar y hacer de sus vacaciones una experiencia placentera Made in Cádiz.