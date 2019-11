Doble personalidad

Pasará a la historia el desdoblamiento de personalidad de "El que la lleva la entiende " y "El ballet zoom zoom malacatún" del Selu, Erasmo , el Yuyu y compañia. No sé si la Juanelopedia nos puede informar de algún otro caso similar que no sea un autor que escriba una comparsa y una chirigota el mismo año, como hizo El Ausente. Aquellas dos chirigotas fueron lo que se llama una identidad disociativa, una especie de Norman Bates en "Psicosis", unas de madre y otras de recepcionista. Pero para desdoblamiento de personalidad Mercedes Colombo que se insta a sí misma a retirar los badenes que ella había puesto en La Alameda sin permiso de ella misma. Vaya a por tabaco el Doctor Jeckyll y Mister Hide. Mercedes le pide a Colombo que rectifique una cosa para la que la señora Roquete De Pozuelo no pidió permiso.

Al poco de llegar el PP al Ayuntamiento publiqué un artículo (perdón por citarme a mí mismo) en el que contaba que el marido de una concejala repartía entradas del Falla en una peña del centro de la ciudad. Alfonso Pozuelo mandó una carta al director de este periódico donde decía que él no había sido, en un alarde de inteligencia que le llevaría con el tiempo a ser delegado del Estado en la Zona Franca. Desde aquel día la multidelegada del PP no me dirige la palabra: no he podido conciliar el sueño. Es una lástima que el compromiso con la provincia de Cádiz y con los gaditanos haya hecho que Unicaja perdiese a la gran cajera que fue hace 30 años la hoy política profesional. En cambio hemos ganado una redelegada que rauda y veloz crea un problema y luego lo resuelve, un ejemplo de eficacia política de alto nivel. Sin duda alguna Mercedes Colombo está llamada a más altas responsabilidades en su partido y en el devenir de los andaluces, incluso de los españoles. Qué gran ministra haría, como el banderillero de Juan Belmonte, degenerando. Por ahora nos tenemos que conformar con que dé grandes tardes de gloria en la provincia de Cádiz, nos mantenga entretenidos para olvidarnos del desbarajuste de Valcárcel, no le prestemos atención a las elecciones ni al debate político. Qué gran tino tuvo el Chaquetilla a la hora de elegir a sus delegados en la provincia, ese Dortó Ramoní en la agencia de vivienda (¿servirán Campari a la hora del aperitivo?) ascendido a candidato al Congreso de los Diputados donde el pobre solo pudo estar 7 días. Desde aquí te lo digo, Carmen Morillo, si consiguieras para Onda Cádiz un debate donde Mercedes se pelease con Colombo rompías los audímetros.