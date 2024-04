Estimado Bruno: pasados 10 meses desde que tomaste posesión, deberías arreglar algunas cosas que no son fundamentales, pero que no cuestan dinero. Me refiero a restituir los recuerdos a José María Pemán y a Mercedes Fórmica. No diré nada del nombre del Estadio porque creo que lo mejor para la ciudad y para el Club es que se buscase un patrocinador que pagase un dinero para poner su nombre, como ocurre con muchos equipos profesionales. La placa que recordaba la casa donde nació Pemán era obra de Vasallo, el más importante escultor gaditano del siglo XX, no tenía la más mínima referencia a la actividad política del escritor, tano solo una frase de lo más cursi : “excelso cantor de la raza hispana”, pero si vamos a condenar a los cursis empezaríamos por “solo el pueblo salva al pueblo” de Amigas del Sur o por “porque fueron, somos, porque somos serán” o “los pueblos y la Humanidad” que tan del gusto es del mundo de Adelante. No cabe duda de los vínculos de Pemán con el golpe de estado del 36, con Franco, con el franquismo, en los meses que formó parte de la Junta de Burgos firmó el decreto de depuración del magisterio. Todo eso es verdad, también que a partir del Concilio Vaticano II empezó a girar hacia la defensa de una monarquía democrática desde el Consejo Privado de Don Juan. También Alberti le dedicó elogios y versos a Stalin, uno de los mayores genocidas de la historia, y no por ello vamos a condenar su obra. Pemán fue un poeta mediocre, en mi profana opinión, un dramaturgo de éxito en su época, un articulista notable. Sobre todo fue el verdadero agitador de la cultura gaditana durante las décadas más oscuras. Creo que se merecía que hubieran dejado la placa en la calle Isabel la Católica , se merece que el Ayuntamiento la restituya. Como tituló el documental que hizo la Diputación (y que nunca se llegó a presentar por razones políticas) Pedro Ingelmo “Los pemanes de Pemán”, hay muchas facetas, desde el exaltado fascista, al tibio monárquico, al escritor famoso en su día. No creo que borrar su nombre sirva de nada, de hecho Manuela Carmena, cuando cambió el callejero, mantuvo la calle de Pemán en Madrid, con lo cual llegamos al ridículo de que tenga calle en Madrid y ningún recuerdo en su ciudad natal. Algo parecido podemos decir de Mercedes Fórmica, notable escritora, falangista, que promovió cambios en el Código Civil para mejorar la condición de la mujer, su busto fue retirado del Palillero por unas analfabetas. Una y otro merecen el recuerdo, Cádiz no es Londres o París ni estamos sobrados de escritores. Una cosa es la memoria democrática, justa y necesaria, y otra la saña vengativa. Nuestros sabios y artistas otros países los recordarán.