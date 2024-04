Quien haya ido alguna vez al salón de plenos del Ayuntamiento recordará que los escaños de los concejales están dispuestos en bancos corridos que forman a derecha e izquierda un arco de circunferencia , con un murete de madera y un escritorio para cada uno. En el techo pinturas al fresco con mitologías sobre la historia de la ciudad y nombres de gaditanos ilustres. Cuando está reunido el pleno se ponen las banderas en el balcón para recordarles a los vecinos que el pleno representa a la ciudad reunida. Por esos escaños han pasado muchos gaditanos, un día como hoy de hace 83 años tomaba posesión una corporación republicana presidida por Emilio Sola, por serlo en el 36 sería fusilado Manuel de la Pinta. El viernes se cumplen 45 años de la llegada de la primera corporación democrática, 27 jóvenes gaditanos que traían nuevos aires a una ciudad para sustituir a la gerontocracia franquista, empezaba a asomar la crisis del sector naval, un grave problema de vivienda que el obispo Añoveros calificó de “chabolismo vertical”, los barrios situados al norte de la vía del tren carecían de infraestructuras, Puntales, Cerro del Moro, Loreto, Guillén Moreno eran verdaderos guetos. Para pasar por el puente Carranza había que pagar peaje, la playa estaba dominada por casetas particulares. En definitiva, una ciudad en blanco y negro muy alejada de la que vemos hoy. Han sido 45 años de progreso. Muchos de aquellos jóvenes tendrían con el tiempo otras funciones en la vida política: Josefina Junquera, Luis Pizarro, Gregorio López, Hipólito García , Manolo Gómez de la Torre, Pedro Valdecantos y Carlos Rosado saltaron de la política municipal a la regional o nacional. La mayoría de la corporación era lo mejor de lo mejor, fueron capaces de convertir una institución sin presupuesto y decadente en una administración moderna. Los debates eran fascinantes, con gente de brillante oratoria como Moncho Pérez y Carlos Rosado. Recuerdo una vez que hablaba Rosado mientras el portavoz socialista, Gregorio López, leía algo bajo el escaño. Gregorio había pasado de ser coadjutor en la parroquia del Cerro del Moro a concejal socialista. Rosado paró su intervención y le dijo al alcalde “cuando el señor Gregorio López deje el breviario seguiré mi intervención”. Tiempos en los que no había teléfonos móviles ni fax, no existían las redes sociales, solo existía este periódico que usted está leyendo, dos emisoras: Radio Nacional y Radio Cádiz, por supuesto no había teles locales. Se inició una campaña cruel y descarnada contra el pacto PSOE-PSA-PCE al que llamaban “gobierno socialcomunista”, a pesar de lo cual el PSOE pasó de 9 a 18 concejales, pero esa es otra historia.