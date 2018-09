Agosto en Cádiz

Hoy le dedico mi colaboración, en un ejercicio de nostalgia, al veraneo en Cádiz, en el mes de Agosto, de los años 40 y 50 del siglo pasado Se promocionaba entonces con el lema de "la mejor playa del Sur", en referencia a la playa Victoria, aunque los habituales sabían, que si soplaba el levante fuerte, había que ir a la Caleta. El veraneo en Cádiz, en aquellos años, podía considerarse el segundo en elegancia, solo superado por el de San Sebastián. Entonces, la Costa del Sol malagueña empezaba, favorecida por el ministro de Franco, Girón y las playas de Levante se desconocían. A Cádiz venía lo mejor de la sociedad sevillana, dejando para Sanlúcar los que aquí no cabían. En el Puerto, entonces sin hoteles, solo los que tenían casa veraneaban aquí, hasta que en los inicios de los años 70 empieza Vista Hermosa. Los jerezanos no solían veranear; se conformaban con sus grandes mansiones, algunas con piscina, porque en Jerez, entonces no se daba culto al mar. En Cádiz, se veraneaba en el Hotel Atlántico o en las villas de la playa y subsidiariamente en el Hotel Playa. Al Club Náutico, al Tenis y al Casino se asistía con chaqueta y corbata y era impensable otra vestimenta. El culto a chaqueta y corbata era tal que, incluso a la playa, algunos como José María Pemán, asistía de esa guisa y leía en la garita. El Cardenal había prohibido por pecaminoso, a sus feligresas el baile "agarrado", por lo que algunas sevillanas cumplían a rajatabla su mandato, mientras que otras entendían que la jurisdicción del Cardenal terminaba en el río Guadalete. Decir que en los años 40 e incluso en los 50, veraneaba mucha menos gente que hoy, es una evidencia de la que hoy hay que alegrarse.

Volviendo a los años en que vivimos, cuenta la provincia con un elenco de las mejores playas de España. Sin ser marca registrada, la referencia a las "Playas de Cádiz", donde pasan algunos días de su veraneo el "famoseo" del corazón, es la mejor propaganda y confirmación de lo que digo.

La exposición Traslatio Sedis, que conmemora los 750 años de la Diócesis de Cádiz, ha sido la que más visitantes ha traído a Cádiz este año. Como ha sido siempre una ciudad culta, el turismo cultural tiene que ser el mejor complemento a sus playas, a su cocina y a sus monumentos. A la vista de esta demanda de turismo cultural, José Joaquín León pide al gaditano Pérez Llorca otra muestra del Museo del Prado y yo me uno a la petición. Aunque nuestro Carnaval sea cultura popular, es insuficiente para cumplir solo esa función.