Queda menos de una semana para que se inicie el mandato del cuarto alcalde de la democracia, en este caso Bruno García, del Partido Popular. Mientras que éste va tratado de conformar los preparativos de cara al Pleno de investidura con mucha discreción, el alcalde saliente, José María González ‘Kichi’, está dando los últimos coletazos en el cargo. En esta semana su equipo de Gobierno ha realizado algunos trámites para dejarlos ultimados antes de irse, como ha sido el caso de la adjudicación de las obras para una promoción de viviendas en García de Sola, 20.

Sin embargo, la semana ha estado protagonizada por la rueda de prensa que dio el todavía alcalde el pasado miércoles en la que quiso exponer el legado que deja a la ciudad, la herencia que va a recibir el Partido Popular.

Fue una de las ruedas de prensa más largas que se le recuerda a Kichi en estos ocho años y no precisamente por las preguntas de los periodistas, que las hubo, sino por el argumentario que hizo Kichi, las concejalas Helena Fernández y Lorena Garrón, y el que ha sido candidato de Adelante Izquierda Gaditana en las municipales, David de la Cruz. En un acto de gobierno municipal, chirriaba un poco la presencia de este último, que no se limitó a estar en la rueda de prensa sino que incluso intervino para vender ese legado que se dejaba a la ciudad cuando era un evento de gobierno en el que su papel ha sido de asesor.

Kichi y sus acompañantes quisieron hacer un repaso muy exhaustivo de lo que han sido lo que creen que han sido sus logros. En ellos estaban los propios y los que han asumido dentro de sus competencias, pero también el papel que han jugado en los que tienen que hacer otras administraciones como la integración puerto-ciudad, la Ciudad de la Justicia y Valcárcel.

Y la pregunta del millón vino por parte de un periodista. Si ese legado que deja es tan bueno a juicio de alcalde, ¿qué ha fallado para que haya habido esos resultados electorales? El partido del equipo de Gobierno municipal, Adelante Izquierda Gaditana, ha pasado de los 13 concejales a seis, de primera a tercera fuerza política y encima se va a la oposición frente a un Partido Popular que ha obtenido la mayoría absoluta.

En ese momento el alcalde empezó a hablar de elementos “exógenos”, que si la ola de la derecha, la pandemia el conflicto bélico de Ucrania, “la posverdad” y otros elementos con un tirito también lanzado a los medios de comunicación que enlazaba con los elementos endógenos que han fallado. La imposibilidad de desarrollar proyectos en los primero cuatro años por la herencia que recibió del Partido Popular y el no haber sabido llevar a la ciudadanía la labor que se había hecho en el gobierno, en un mensaje soterrado también hacia los medios fueron los internos pero sin realizar autocrítica. Kichi hablaba de que Cádiz “es hoy una mejor ciudad que hace ocho años”. Sin embargo la ciudad eso no lo ha visto y lo que está claro es que la gente quería un cambio. Yahí ha radicado buena parte del problema y es que no eran conscientes del descontento que había en la ciudad.