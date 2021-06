¿Quiénes serán los candidatos a las municipales de 2023 en Cádiz?

En política dos años es un mundo. Y más en la política actual, tan convulsa y cambiante tanto por la parte de las siglas como por la de los votantes, que durante veinte años dan la mayoría absolutísima a Teófila Martínez y cuatro años después casi se la dan a Kichi. Con todo un mundo por delante, y la certeza que a cada cual le produzcan las encuestas (que siguen dando al alcalde como claro vencedor de las elecciones a día de hoy, con un mínimo desgaste de un concejal respecto a la casi mayoría absoluta de 2019), el gran interrogante a día de hoy respecto a la próxima cita con las municipales radica en los candidatos. ¿Quién encabezará la lista de cada partido en mayo de 2023?

En pocas ocasiones ha habido, posiblemente, tal incertidumbre al respecto como ahora. Y es que absolutamente ninguno de los actuales líderes políticos municipales conoce su paradero futuro, salvo Juancho Ortiz, que hasta el momento ha sido el único que públicamente ha anunciado que será el candidato de nuevo dentro de dos años. Un anuncio, no obstante, que suena algo aventurado pues el partido aún tendrá que pronunciarse.

A favor de Juancho Ortiz habla la encuesta encargada por la órbita del equipo de gobierno, que refleja un grado de conocimiento de la población hacia él de casi el 40% de los encuestados, que le otorgan una nota del 4,6 (bastante positiva teniendo en cuenta la valoración actual respecto a los políticos). Este dato unido a ese ascenso que la encuesta le otorga al PP de los 6 concejales actuales a 9 son argumentos que hablan en favor de un hombre fiel a Teófila Martínez que está lidiando este mandato en soledad respecto a sus antiguos compañeros con los que tantos años compartió grupo (la propia Martínez, Romaní, Colombo, Vicente Sánchez o José Blas Fernández, entre otros).

La duda radica en si todo esto será suficiente para la repetición de Ortiz como candidato del PP, o si el partido estaría preparando o contemplando el desembarco de un nuevo rostro que viniera a potenciar esa mejora que otorgan hoy las encuestas. Y curiosamente, en esta encuesta realizada para las municipales gaditanas aparece el nombre de Bruno García, que vuelve a sonar como posibilidad para liderar al PP de Cádiz en 2023. García ya sonó como sustituto de Teófila Martínez, e incluso como posibilidad para que el PSOE en 2015 brindara el apoyo al PP y no al Podemos de José María González. Un político joven, con un discurso por lo general amable (separado de esa tensión que generan otros rostros del PP gaditano) y con la experiencia acumulada en estos años en la Junta de Andalucía pueden ser cartas de presentación para su regreso a la política municipal.

En la encuesta, Bruno García refleja un bajo grado de conocimiento en la población (poco más del 23% de los encuestados sabían quién era) pero una buena valoración, que se queda en el 4,9.

Al otro lado de los populares está el actual alcalde, que ya ha manifestado que al contrario de lo que siempre ha defendido, ya no descarta optar a una segunda reelección. Sabe Kichi, y saben en su círculo cercano, que su presencia en la papeleta es una clave fundamental para mantener el gobierno de la ciudad. Sin Kichi, la incógnita respecto a la composición de la Corporación Municipal es todavía más grande. Pero por ahora todos aseguran que la decisión no está tomada aún.

El liderazgo y el carisma del alcalde están fuera de toda duda, y así lo vuelve a reflejar esta encuesta de mayo de 2021. Con una nota de un 5,8 y un grado de conocimiento por encima del 98% de los encuestados (sorprende que aún haya 2 de cada 100 gaditanos que no sepan quién es el alcalde), prácticamente el 80% de los encuestados aprueban su gestión (un 15% dice que es muy buena, un 33% que es buena y un 31% que es regular; frente a otro 15% que señala que lo está haciendo mal y apenas un 3,87% que considera que lo está haciendo muy mal).

Al igual que han hecho con Bruno García en el PP, la encuesta se detiene en la valoración de una concejal de Adelante Cádiz en concreto, Lola Cazalilla, que es el principal nombre que figura como posible sustituta de Kichi. A la actual concejala de Cultura y Fiestas la conocen 32 de cada 100 gaditanos, que le otorgan una nota del 5,4 (también bastante alta, como al alcalde).

La incógnita, en este caso, no se limita únicamente a la repetición o no de Kichi y a que su sustituto finalmente sea o no Cazalilla. La izquierda tendrá también que desentrañar en estos dos años de qué modo se presentará a las elecciones. Si se mantendrá unida (lo cual no parece muy probable) o si concurrirá fragmentada en el proyecto de Kichi y Teresa Rodríguez por un lado, Ganar Cádiz por otro, Podemos por un tercer lado…

Tampoco está nada claro en el PSOE, el partido con peor resultado (con diferencia) en la encuesta realizada el pasado mes de mayo. Además de perder un concejal respecto al resultado de 2019, la actual líder de los socialistas refleja la peor nota y el más bajo grado de conocimiento. Apenas un 2,9 alcanza Mara Rodríguez, que conoce apenas el 20,41% de la población.

Los socialistas tienen todavía por delante un proceso de remodelación que se inició la pasada semana con la llegada de Juan Espadas a la dirección regional. A partir de ahí, comenzará en cascada una serie de congresos y primarias que llegarán al terreno municipal, donde es notoria la fractura existente entre el responsable actual (Fran González) y la líder municipal. Mucho tendrá que pelear, por tanto, Mara Rodríguez para repetir como candidata dentro de dos años. Y cada vez suena con más fuerza el actual subdelegado del Gobierno, José Pacheco, como sustituto.

En Ciudadanos, hacia donde cada vez miran menos al seguir desinflándose como partido en cada cita electoral y en cada sondeo o encuesta, también es una absoluta incógnita qué pasará en 2023. Sobre todo teniendo en cuenta la jugada que hizo el partido hace dos años, cuando decidió de manera repentina y sin avisar que Pérez Dorao y Fernández-Trujillo no repetirían como candidatos. Jugada que terminó con un nuevo líder hoy concejal no adscrito.